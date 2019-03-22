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Kılıçdaroğlu: “Katar’la sözleşmeyi iptal et, sana bir haftada 50 milyon dolar bulmazsam siyaseti bırakacağım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a silah fabrikasının özelleştirilmesi iddiaları hakkında çağrı yaparak, “Katar’la sözleşmeyi iptal et, bir hafta içinde sana 50 milyon doları bulmazsan siyaseti bırakacağım” dedi.

22 Mart 2019 Cuma 14:15
Kılıçdaroğlu: “Katar’la sözleşmeyi iptal et, sana bir haftada 50 milyon dolar bulmazsam siyaseti bırakacağım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a silah fabrikasının özelleştirilmesi iddiaları hakkında çağrı yaparak, “Katar’la sözleşmeyi iptal et, bir hafta içinde sana 50 milyon doları bulmazsan siyaseti bırakacağım” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala Ordu’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve partililer ile bir araya geldi. Konuşmasına, herkesin oyuna talip olduklarını belirterek sözlerine başlayan Kılçdaroğlu, “Çünkü toplumu ötekileştirirseniz, toplumu bir kesimi dost, diğer kesimini de düşman olarak görürseniz bu doğru değil. Bugün geldiğimiz nokta maalesef bu. Ülkenin yarısı terörist, yarsı da vatansever. Böyle bir şey yok, bu ülkede kim vatanını, bayrağını ve insanını seviyorsa, benim başımın üstünde yeri vardır, hangi partiye oy verirse versin. Sonuçta Demokrasi vardır. Vatandaşı farklı partilerden diye ayırmak doğru değil” diye konuştu.


“Sanki bir savaşa gidiyormuşuz gibi” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu seçimde muhtar seçeceğiz, belediye meclis üyesi seçeceğiz, il genel meclis üyesi seçeceğiz, belediye başkanı seçeceğiz, büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz. Sanki savaşa gidiyoruz. Herkesin oturup bu manada yeniden düşünmesi lazım” şeklinde konuştu.



Yerli otomobil eleştirisi


Üretilmesi planlanan yerli otomobil hakkında da eleştirilerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Nerede kaldı bu? Hani oturup büyük gösteriler yaptılar, iş adamları, bakanlar, başbakanlar bir araya gelip otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Türkiye otomobil üretir, o artık sıradan bir olay. Mesele, ürettiğin otomobili kime satacaksın? Gerçekten de güçlü bir otomobil markası üretebilecek misin? Türkiye bunu yapabilir, güçlü bir siyasal irade lazım, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, insan sevgisi lazım” ifadelerini kullandı.


CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:


“Şimdi fabrikaları, Tank Palet Fabrikası, o fırtına obüslerinin yapıldığı fabrika Sakarya’da. 1 milyon 804 bin metrekare üzerinde kurulu olan bir fabrika. Bugünkü değeri, 20 milyar dolar. Dünyada tank üreten 5 fabrikadan birisi. Ve yapılan bütün incelemelerde de en başarılı görülen fabrikalardan birisi. Bu fabrikayı Katar ordusuna neden veriyorsun? Bizi terörist olarak suçluyorlar ama bu ülkenin silah fabrikalarını savunmak sadece bana mı kaldı? Niye diğerleri de savunmuyor? Niye bunu Katar ordusuna verdin diye soruyoruz. Sayın Erdoğan cevap veriyor, diyor ki, ‘Kamu imkanlarıyla bu fabrikayı organize etmek istediğimiz zaman yatırım için 50 milyon dolar gerekiyor’ diyor. Devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milli geliri 800 milyar dolar. Kardeşim, sen o sözleşmeyi iptal et, vallahi de billahi de 50 milyon doları ben sana bulacağım. Sözleşmeyi iptal et, 50 milyon doları bir hafta içerisinde bulamazsam, ben siyaseti bırakacağım. Sen de kurtulacaksın.”

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:15
  1. doğa

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