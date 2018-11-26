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Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme başladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:19
Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun Saadet Partisi Genel Merkezi’ndeki görüşmesi başladı. Görüşmede Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, yerel seçimle ilgili ittifak konusunu ele alacak.

Kılıçdaroğlu’nu SP Genel Merkezine gelişinde SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın karşıladı. Kılıçdaroğlu’na ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

CHP, İYİ Parti ile görüşmüştü

CHP daha önce de İYİ Parti ile yerel seçimle ilgili temaslarda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:19
  1. Aydın
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Temel Karamollaoğlu

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