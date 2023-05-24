Kılıçdaroğlu-Kandil skandalı! "Garabetin daniskası" deyip duyurdu

“Kılıçdaroğlu ikinci tur seçimi için ağız değiştirip, ‘Kandil'i yerle yeksan edeceğim’ derken, Kandil de ‘Kılıçdaroğlu'nun yanındayız…’ diyor” hatırlatmasında bulunan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bu durumun danışıklı dövüş değilse garabetin daniskası olduğunu belirtti.

Tuna, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu ikinci tur seçimi için ağız değiştirip, "Kandil'i yerle yeksan edeceğim" derken, Kandil de "Kılıçdaroğlu'nun yanındayız..." diyor.

Danışıklı dövüş yani muvazaa değilse, garabetin daniskası.

Kandil çok bunalmış besbelli. "Bizi AK Parti-MHP ittifakından kurtarın da ne yaparsanız yapın" modundalar.

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O kadar zordalar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı değil Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayı olsa onu bile desteklerler.

"İmdat çığlığı" mesabesinde Kılıçdaroğlu'na destek çağrıları yapıyorlar.

Ne ki Kılıçdaroğlu da Kandil'den daha az zorda değil. Kazanamazsa CHP Genel Başkanlık koltuğundan olacağını, siyasi hayatının sona ereceğini biliyor.

Bundan sebep her yolu deniyor.

14 Mayıs sonrası "siyasi kimliğini" bile değiştirdi. Yani, bir nevi kendi kendine "siyasi yolsuzluk" yaptı. (…)”