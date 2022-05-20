Kılıçdaroğlu, kan emici güçlerin emriyle SADAT’ı bastı

Göksel Çağlav Ankara

Kılıçdaroğlu’nun somut bir belge ve bilgi göstermeden yaptığı algı şovuna ilişkin SADAT yönetim Kurulu Üyesi emekli Albay Ersan Ergür, Akit’e özel açıklamalarda bulundu. Neden hedef haline geldiklerini de anlatan Ergür, “28 Şubat sürecinde sırf inançlarından ötürü ihraç edilen mümtaz ve şerefli subay ve astsubayların, ülkesine ve bölgesine ‘nasıl katkı sağlarız’ düşüncesi SADAT’ı kurmuş ve SADAT bilgi ve birikimleriyle bölgede kan emici güçlerin rakibi konumuna gelmiştir. Bir uyanışın simgesi olmaya başlamış olan SADAT, başta ABD olmak üzere sömürgeci ülkelerin hedefi haline gelmiştir. ABD haber alma örgütü CIA’in bir dönem sözcülüğünü yapmış olan Michel Rubin de SADAT’ı hedefe koymuş ve yurt içi işbirlikçileri ile kara propaganda faaliyetlerine başlamıştı. Akabinde 15 Temmuz 2016 da başlattığı darbe girişiminde başarılı olamayan ve tüm hücreleri ile deşifre olan FETÖ de SADAT’a saldırılara başlamıştı. Tüm bunları düşündüğünüzde SADAT Savunma’nın bu sinsi güçlerin hedefinde olmasının nedenini anlaşılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Terörist arayanlar kendi belediyelerine baksın

SADAT Savunma’nın silahlı ve gayri meşru hiçbir faaliyeti olmadığına dikkat çeken Ergür, “SADAT bünyesinde terörist arayanlar öncelikle kendi idaresindeki kamu kurumlarına bakmalı. SADAT böyle bir yapı olsaydı ortada hiçbir şey yokken çıkarılan bu kuru gürültü aksiyona dönüşür ve Cumhuriyet Savcılıklarında suç duyuruları için sıraya geçerdi bu insanlar. Ellerinde en ufak bir belge dahi olmadan ‘Çamur at izi kalsın’ prensibiyle iftiraya kalkışmışlardır” dedi.