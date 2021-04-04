Kılıçdaroğlu kahvesinin bitmesini bekliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli 104 hadsiz amiralin gece yarısı AK Parti hükümetini hedef alan darbe imalı skandal bildirisi Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Milli iradeyi hedef alıp Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden hükümete sopa gösteren amirallere devletin üst kademesinden ve siyasetçilerden çok sayıda tepki yağarken CHP'nin başını çektiği muhalefet yine 3 maymunu oynadı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilerin kullandığı tankların arasından sıvışarak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giden ve yaşananları çay kahve eşliğinde televizyon seyreden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği dikkat çekti.

Darbe imalı skandal bildiri hakkında tek kelam dahi etmeyen Kılıçdaroğlu'na çok sayıda tepki yağdı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 104 amiralin skandal bildirisi hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.