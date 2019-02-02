Kılıçdaroğlu: Kadın arkadaşlar erkek isimleri veriyor CHP/İP ittifakında her gün yeni bir aday krizi yaşanırken, bir yandan da CHP'de kadın adayların azlığı gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu'nun, kadın adayların azlığına yönelik ilginç bir açıklama yaptı.

CHP'de, İstanbul ilçeleri için belediye başkan adayları açıklanır açıklanmaz, partide kazan kaynamaya başladı. Fox TV ekranlarında İsmail Küçükkaya, programında ağırladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kadın sayısındaki düşüklüğü sordu. Kılıçdaroğlu, kadın adayların sayıca az olmasına ilişkin kendilerine yöneltilen eleştiriye "Son derece haklı. Bunu, ben zaman zaman arkadaşlarıma da söylüyorum. Kadın aday istiyoruz, kadın arkadaşlar da erkek arkadaşların isimlerini öneriyor." yanıtını verdi.

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