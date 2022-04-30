Kılıçdaroğlu, kaçak kullandığı için elektriği kesilen aileyi ziyaret etti

Tam "daha da rezil olamaz" derken yeni skandalı patlıyFaturalara gelen zam sonrası elektrik faturasını ödemeyen ve işi şova döken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün elektriği kesilen bir evdeydi.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaret partisinin sosyal medyasında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Okmeydanı'nda, maddi imkansızlıklar nedeniyle elektrik borcunu ödeyemeyen ve 10 gün önce elektrikleri kesilen yurtdaşlarımızn yaşadığı eve giderek dayanışma ziyaretinde bulundu" ifadeleri ile paylaşıldı.

Kaçak kullandıkları için kesildi

Yeni Şafak'ın haberine göre, elektrik şirketinin yaptığı incelemede; söz konusu hanenin kaçak elektrik kullandığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre; Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği hanenin elektriğinin 10 gün değil ziyaret gününden 3 gün önce ve kaçak kullanımdan dolayı kesildiği öğrenildi.

Okmeydanı'ndaki evin elektriğinin 26 Nisan saat 13.00'te kullanıma kapatıldığı tespit edildi.

Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Keçiören ilçesinde gittiği bir evde de elektriğin 4 aydır kesik olduğunu söylemişti. Ziyaret tarihinde hanenin elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiş, Kılıçdaroğlu eve gittiğinde ise şalterin indirildiği ortaya çıkmıştı.