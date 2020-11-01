Kılıçdaroğlu İzmir'de! ‘Üzerimize düşeni yapmaya hazırız’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem önlemleri konusunda CHP’nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu, İzmir’deki depremin ardından enkaz alanlarına gidip bilgi aldıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Toros Kriz Merkezi’ne geçerek yetkililerle değerlendirmede bulundu. Toplantının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ankara, Muğla ile Aydın büyükşehir belediye başkanlarıyla basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, İzmir’de yeniden deprem gerçeği ile karşı karşıya gelindiğini belirterek, “Sadece İzmir’de değil tüm Türkiye’de deprem kuşağı bölgelerinde önlem alınması lazım. Gerek parlamentoda gerek parlamento dışında üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi.