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Kılıçdaroğlu: İYİ Parti ile bir demokrasi ittifakı kurduk

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile kurulan ittifaka değerlendirdi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:29
Kılıçdaroğlu: İYİ Parti ile bir demokrasi ittifakı kurduk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İYİ Parti ile bir demokrasi ittifakı kurduk. Demokrasi için mücadele ediyoruz, birlikte ve huzur içinde yaşamak için mücadele ediyoruz” dedi.

 

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Malatya’nın Hekimhan ilçesinde vatandaşlara seslenen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile kurulan ittifaka değinerek, “İYİ Parti’nin yöneticileri de aramızda. İYİ Parti ile bir demokrasi ittifakı kurduk. Demokrasi için mücadele ediyoruz, birlikte ve huzur içinde yaşamak için mücadele ediyoruz. Siyaset bir hizmet yarışıdır. Siyaset bir kavga alanı değildir. Siyaset kin alanı değildir, siyaset öfke alanı değildir. Siyaset kimin yürüyüşü ne olursa olsun her yürüyüşe, her kimliğe, her inanca, her yaşam tarzına saygı duymak demektir. Eğer bir ilçede bir beldede, bir büyükşehirde bir çocuk yatağa aç giriyorsa hiçbirimizin rahat etmemesi lazım ta ki o çocuğun karnı doyuncaya kadar. Bizim arzumuz bu. Malatya için şimdi bir başka önemli adım atacağız. Genç ve dinamik bir arkadaş Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip bir arkadaş. Hekimhan’da Turan Karadağ Büyükşehirde Soner Gökçe’ye oy vermenizi istiyorum. 1 Nisan’dan sonra verilen her sözlerin takipçisi olacağım. Biz huzur dolu bereketli bir Türkiye istiyoruz. İşsizliğin olmadığı, ayrımcılığın olmadığı, her insanın evinde mutlu, huzurlu olduğu, çocukların yatağa aç girmediği, herkesin düşüncesini rahatlıkla ifade ettiği bir Türkiye istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Kılıçdaroğlu, Hekimhanlılardan seçimlerde destek isteyerek, “Hekimhan’a 4. veya 5. kez geliyorum. Ali Başkan uzun yıllar sizlere hizmet etti. Gerçekten de kardeş belediyeciliğin, dost belediyeciliğin örneğini burada sergiledi. Hekimhan’ın sorunlarını büyük oranda çözdü. Kendisine teşekkür ediyorum. Artık başka bir arkadaşımız Turan Karadağ aday. Kendisi uzun süredir İstanbul’da. ‘Hekimhan hizmet etmek istiyorum, Hekimhan’da işsizlik sorunu var bunu çözmek istiyorum, üniversiteye gidecek bütün öğrencilere burs vereceğim’ diyor. Anneler, babalar kızım, oğlum üniversiteyi kazandı nasıl okuyacak diye bir derde kapılmayacak artık. ‘Bunu çözeceğim’ diyor. Kendisi pek çok sorunu çözeceğim diyor. Bu bir yerel seçim, bu yerel seçim içerisinde Hekimhan’a en çok kimin katkısı olur. Hekimhan’ın işsizlik sorununu kim çözebilir. Bu konuda kim mücadele edebilir. Dışarıdan sermayeyi kim buraya getirebilir, kim fabrika kurabilir? Buna bakmanız lazım. Dolayısıyla bu anlamda büyük yatırımlar yapmış birisi Hekimhan’a geliyor. Hekimhan’da yatırım yapacak. Burayı ayağa kaldıracak, işsizlere iş bulacak, kimseye muhtaç etmeyecek. Her evde tencere kaynayacak. Her evde huzur, her evde bereket olacak iddiasıyla geliyor Başkan. Dolayısıyla Başkanı desteklemenizi istiyorum. Bu konuda sizden söz istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:29
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. sergi

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