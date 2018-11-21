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Kılıçdaroğlu ittifak modelini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile kuracakları ittifak modelini anlattı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:28
Kılıçdaroğlu ittifak modelini açıkladı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim için İYİ Parti ile kurulması planlanan ittifak için açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti'nin çok oy aldığı yerlerde, İYİ Parti adayına bizimkiler (CHP) destek verebilirler. Oturur konuşurlar, destek verirler; ona göre, Başkan İYİ Partili, başkan yardımcılarından birisi de CHP'li olur" dedi.

İttifak modeli

Bu aşamada İYİ Parti ile oluşturmaya çalıştıkları ve 'iş birliği' diye tarif ettikleri ittifak için kendisinin nasıl bir model öngördüğü yönündeki soruya Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: Tabi ki sandıkta ittifak, en güçlü ittifaktır. Yerelde adaylar, partililer birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Kimin hangi koşullarda destekleneceğine onlar daha iyi karar verebiliyorlar. Bu milletvekili seçimi değil, her belediye seçiminin kendine özgü koşulları vardır. İYİ Parti'nin çok oy aldığı yerlerde, İYİ Parti adayına bizimkiler (CHP) destek verebilirler. Oturur konuşurlar, destek verirler; ona göre, Başkan İYİ Partili, başkan yardımcılarından birisi de CHP'li olur. Belediye Meclisi'nde oturup kendi aralarında karara varırlar.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:28
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • zaferzafer48 dk önce
    Devamında HDP ile yapılan ittifakları da açıklasa!!!
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