Kılıçdaroğlu İstanbul'dan aday oluyor

Gazeteci Gürkan Hacır, CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı olduğunu söyledi.

Hacır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beşiktaş bölgesi olarak bilinen İstanbul 2. Bölgeden milletvekili adayı olduğunu" söyledi.

Kılıçdaroğlu, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde İzmir 2. Bölge milletvekili olarak meclise girmişti.

16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa Değişikliği referandumu doğrultusunda yapılan yeni düzenlemeye göre, milletvekili adayı olanlar Cumhurbaşkanı adayı olamıyor.