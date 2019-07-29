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Kılıçdaroğlu “İsraf haramdır” demişti ama... CHP'de israf paçalardan akıyor!

CHP’li belediyelerin israfçı tutumlarını ortaya çıkaran bir yazı kaleme alan Yeni Asır Gazetesi Yazarı Erhan Gülenç, taze başkanlar Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu için, “Halkçı geçinen iki başkan da 'ultra lüksü' çok seviyor.” diye yazdı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:23
Kılıçdaroğlu “İsraf haramdır” demişti ama... CHP'de israf paçalardan akıyor!

 

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Birileri israfı itibar olarak görüyor, biz israfı haram olarak görüyoruz” demişti. Yeni Asır Gazetesi Yazarı Erhan Gülenç, “Ultra lüksü seven ‘halkçı’ başkanlar!” başlığıyla yayınladığı bugünkü yazısında, Kılıçdaroğlu’nun sözlerine ters düşen, CHP’li belediyelerdeki israfçı politikaları gün yüzüne çıkardı.

“Soyer’i zaten biliyorsunuz...”

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bir ‘şato’ya taşındığını belirten Gülenç, sözlerine şöyle devam etti: “‘İzmir'in pastasını arka sıradakiler ile beraber paylaşacağız' dedi ancak seçilir seçilmez ilk işi, Varyant'taki eşsiz manzaraya sahip tarihi Şato Restoran binasını kendisine konut yapmak oldu. Yani pastanın en güzel parçasını kendisine aldı. Şu an İzmir'in en pahalı gayrimenkulleri arasında yer alan, 4 dönüm bahçeye sahip, SİT alanı üzerindeki bu binada yaşıyor. Şatoya ilk taşındığında gelen tepkileri dindirmek için lüks konutun bahçesinde muhtarları da misafir ettiği çeşitli davetler vermişti ama olay kamuoyunda kanıksandıktan sonra onları da yapmaz oldu. Sürekli 'Önceliğimiz arka sıradakiler olacak' dedi ama ilk önce kendi şatosunun sokağında altyapı yenileme çalışması başlattı. Belediye ekipleri, o bölgede adeta seferberlik ilan etti. Ayrıca 'bisikletli başkan' imajı çizen Soyer, diğer yandan Mercedes marka 'ultra lüks' makam aracından da tam vazgeçemedi.”

“İmamoğlu’nun yıldızları ise seçileli 1 ay olmadan dökülmeye başladı”

“Halkçı söylemlerle seçilen ve en büyük sloganı 'İsrafa son vereceğim' olan İmamoğlu'nun da 'ultra lüks' düşkünü olduğu anlaşıldı.” diyen Yeni Asır Gazetesi Yazarı Gülenç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve gelmeden önce İstanbul'a hizmet için sabırsızlandığını, kentin kaybedecek bir dakikası olmadığını söyleyen İmamoğlu, göreve başlayalı 3 hafta geçmeden 8 günlük izne çıktı. Soluğu da Bodrum'da tatilde aldı. İlçedeki yazlığında konakladığını ifade eden İmamoğlu'nun 'Carpe Diem 4' (Günü Yaşa) isimli gulet yatla Gökova Körfezi'nde ailesiyle birlikte mavi yolculuğa çıktığı haberleri basına yansıdı. Dev gulette yok yok… Dün bu 'Carpe Diem 4'ü biraz araştırdım… Günlük kirasını öğrenince neredeyse dudağım uçukladı. Tam 7 bin 250 Euro... Yani 46 bin Türk Lirası… Bodrum'da 4 gün kalan İmamoğlu, 'ultra lüks' kategorisindeki bu guleti kaç gün kullandı bilmiyorum ama 47 metre boy ve 8 metre ene sahip olan ve 6 personelin hizmet verdiği yatta adeta yok yok… 2 master, 2 double ve 2 twin kabin olmak üzere 6 kamara, jeneratör, wi-fi, tam teşekküllü mutfak, açık ve kapalı yemek alanları, güneşlenme ve dinlenme alanları, Amerikan bar, GSM, LCD TV, DVD, müzik seti... Tüm misafirlere yetecek miktarda güneşlenme minderi, sandalye ve servis takımları... Yat, ayrıca güçlü motoru ile istenildiğinde 14 deniz mili hıza ulaşabiliyor. Yani ultra lüks yatın özellikleri say say bitmiyor…”

“Nasıl sosyal demokratlık?”

Erhan Gülenç, şatoda oturan belediye başkanı gibi günlüğü 46 bin liraya yat kiralayan bir belediye başkanının da ‘sosyal demokratlığı’nın tartışmalı olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu: “İmamoğlu hiçbir zaman yoksul bir insan olduğunu söylemedi, milyonlarca liralık bir malvarlığı açıkladı ama İstanbul'un başına gelirken belediyede olduğunu iddia ettiği israfı bitireceği sözünü dilinden düşürmedi. Şimdi sormazlar mı adama, "Sen 22 bin lira civarında maaş alırken günlüğü 46 bin lira olan bir yatla tatil yapman israfın dik alası değil de nedir?" diye… Tabi bunu, İmamoğlu'nun yat kirasını kendi kendi cebinden ödediği düşüncesiyle söylüyorum. Eğer, parayı kendi cebinden ödemediyse ve üçüncü bir kişi veya kuruluş ödediyse o daha da büyük bir skandal olur…”

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:23
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Yeni Asır Gazetesi Yazarı Erhan Gülenç
  4. chp
  5. chp israf

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 36 dk önce
    İşte Bu Gerçekleri Yazın Millet Görsūn CHP nin, Gerçek Yūzūnū. İki Yūzlū Yalancı Şerefsizler.
  • hizipsavarhizipsavar43 dk önce
    aslında adamlara bir şey dememk lazım. onların ne mal olduğunu onlarda biliyor ama asıl sorun ak partide. elde telefon uyduruk bir tip takım altta son model arabalar ile bir yönetici ve yiyici tayfası belirdi.ben bunlara cafe çocukalrı diyorum. ak partiye namaza giden kahvede oturan meyhaneye gittiği zaman içmese bile ordakilerin saygısını kazanan. kısacası en işlet cadde de yürüken herkesiin selam verdiği adamlar lazım. tüm parti teşkilatı eskisi yenisi sade ve düzgün adamlardan oluşmalı. birde kaptıkalrı işkembelerini doyurdukları devlt imkanları hemen şimdi ellerinden alınmalı. partide ama felanca yerde ki cafe bilmem nerde ki mesire alanı onlarda. hepsinden buraları kayıtsız şartsız iade etmeleri istenecek. bakın o zaman kim partili kim yiyici.

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