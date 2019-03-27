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Kılıçdaroğlu iş ortağını çarpmış

Adı dolandırıcılık vakalarına karışan ve icra dosyalarından kaçarak izini kaybettiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun, işadamı Mustafa Taşkıran’ın yanısıra 17 yıllık iş ortağı Arzu Vuruşkan’ı da mağdur ettiği, ortağına ait üç daire, arsa ve o dönemin parasıyla 30 milyar lirayı çarptığı, trilyonluk vurgundan elde ettiği malları da eşinin üzerine yaptığı ortaya çıktı.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:38
Kılıçdaroğlu iş ortağını çarpmış

 Faruk Arslan  İstanbul 

Gazetemiz Akit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dolandırıcılık suçundan aranan ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun izini sürmeye devam ediyor. İşadamı Mustafa Taşkıran’ı senet oyunuyla dolandırdığını gündeme taşıdığımız Adil Kılıçdaroğlu’nun yıllarca ortak işler yaptığı Arzu Vuruşkan’ın ev ve arsalarını da iç ederek kayıplara karıştığı öğrenildi. Arzu Vuruşkan, maddi olarak en güçlü olduğu dönemde Adil Kılıçdaroğlu’nun kendisine yakınlaştığını, birlikte çeşitli şirketler kurduklarını ancak 17 yılın sonunda hem servetinden olduğunu hem de üç daire, bir arsa ve yüksek miktarda nakit parasını Kılıçdaroğlu’na kaptırdığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan önce Kılıçdaroğlu’ndan sonra

Firari Adil Kılıçdaroğlu ile 17 yıl iş ortağı olan Arzu Vuruşkan, Akit’e yaptığı açıklamada, birlikte çeşitli şirket ve kooperatifler kurduğu Adil Kılıçdaroğlu’nun kendisini ve çevresindekileri defalarca dolandırdığını söyledi. 1992’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Müdürlüğü döneminde tanıştığı Adil Kılıçdaroğlu’nun pişmaniye satıcılığıyla başlayan iş serüvenin usulsüz işlemlerle şirket yöneticiliğine kadar ulaştığını anlatan Arzu Vuruşkan, “Birlikte Ozan Ltd. Şti ve SS Özcan Konut Yapı Kooperatifi’ni kurduk. Buradaki tüm işlemlere şaibe karıştıran Adil Kılıçdaroğlu, bana ve babama ait olan Kocaeli Gölcük’te üç daire, Uzunçiftlik’te arsa ve dönemin parasıyla 30 milyar aldı. Oldubittiyle daire ve arsaları zimmetine geçiren Kılıçdaroğlu, nakit olarak verdiğimiz miktarları da ödemedi. Adil Kılıçdaroğlu ile tanışmadan önce Tüpraş ihaleleri alıyorken, 17 yıl birlikte çalıştığım Kılıçdaroğlu’nun bana olan trilyonluk dolandırıcılığı yüzünden şimdi sıfırı tüketmiş durumdayım” dedi.

Kooperatifteki herkesi çarpmış

Adil Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’den İzmit’e ilk geldiği döneme ilişkin bizzat Kılıçdaroğlu’ndan dinlediği süreci anlatan Arzu Vuruşkan, “Adil, memleketinden İzmit’e geldiği ilk günlerde pişmaniye satıcılığı yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu’nun vasıtasıyla klor fabrikasına işçi olarak girmiş. Çalışırken  bir yandan da öğretmen Yakup Cebeci ve inşaat mühendisi Aydın Sadak ile birlikte Uzunçiftlik’te SS Modern Şehir Yapı Kooperatifi’ni kurmuşlar. Bu işin daha kârlı olduğunu gören Kılıçdaroğlu, fabrikadaki işini bırakmış. Kooperatifte üye sayısını düşürüp kalan arsaları satmışlar. Kooperatif sayesinde 05 MYH 12 plakalı Tempra marka otomobili ve 41 M 202 plakalı şehiriçi minibüsü alıyor. Hiçbir şeyi olmayan Adil, bir anda araba ve minibüs sahibi olduğu gibi, Şirintepe Mahallesi’nde eşi Tomris Kılıçdaroğlu üzerine de ev alıyor. Modern Şehir Yapı Kooperatifi’ndeki işlemleri dolayısıyla birçok kişiyi mağdur eden Adil Kılıçdaroğlu bu işlemlerinden dolayı yıllar boyunca mahkemelikti” diye konuştu.

Fatura usulsüzlüğüyle milyarları cebe indirdi

Arzu Vuruşkan, Adil Kılıçdaroğlu’nun vurgun tekniğini şöyle anlatıyor:

Sonradan öğrendiğime göre Adil Kılıçdaroğlu, kooperatiften çıkan parayı, dışarıdan malzeme faturası kestirerek iç ediyor. Yani inşaat maliyeti örneğin 500 bin TL ise faturalarla birlikte 2 milyon TL’ye çıkarılıyor, kalan 1,5 milyon TL cebe indiriliyor. Hatta bizzat kendisinden duyduğum kadarıyla mahkemelik oldukları dönemde mühürlü çuval açıp evrakta oynama yapmışlar. Avukatları Atakan Sonugelen bu davaları kazandı. Modern Şehir’de o dönemleri yaşayan ve oturan ev sahipleri Adil Kılıçdaroğlu’ndan yaka silkiyor. Hepsi mağdur.

Balıkesir Burhaniye’de kurulan “SS Özgür Konut Yapı Kooperatif” projesinde Adil Kılıçdaroğlu’nun da yer aldığını ve usulsüz işlemlerle bedava daire sahibi olduğunu anlatan Arzu Vuruşkan, burada kendisinin de Denetim Kurulu Üyesi olarak yer aldığını ama yine hiçbir hakkının ödenmeyerek mağdur edildiğini dile getirdi. Necmettin Büyükkurt, Sami Çakar, Mustafa Taşkıran gibi işadamlarının da Adil Kılıçdaroğlu tarafından dolandırdığını bildiren Vuruşkan, Adil Kılıçdaroğlu’nun tüm malvarlığını eşi Tomris Kılıçdaroğlu üzerine yaptığı için icra yoluyla alacaklarını tahsil edemediğini söyledi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:38
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  6. Akit
  7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  8. Adil Kılıçdaroğlu
  9. İşadamı Mustafa Taşkıran
  10. Arzu Vuruşkan
  11. Firari Adil Kılıçdaroğlu
  12. Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Müdürlüğü
  13. pişmaniye
  14. Ozan Ltd. Şti ve SS Özcan Konut Yapı Kooperatifi
  15. Tüpraş
  16. Tomris Kılıçdaroğlu
  17. Modern Şehir Yapı Kooperatifi
  18. Atakan Sonugelen
  19. SS Özgür Konut Yapı Kooperatif
  20. Sami Çakar
  21. Mustafa Taşkıran

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 49 dk önce
    Ailecek Dolandırcılar Demek ki.

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