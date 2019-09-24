Kılıçdaroğlu, "IMF ile arka kapıdan görüşüyorlar" diye Erdoğan'ı suçlamış!

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CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizlice görüştüklerinin ortaya çıkması kamuoyunda infiale neden oldu.

Emperyalizmin sömürge aracı IMF ile görüşen İYİ Parti ve CHP'ye tepkiler çığ gibi büyürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü tavrı bir kez daha ortaya çıktı.

Seçimden önce Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IMF ile görüştüğünü iddia ederek suçladığı ve "8 milyon işsiz var. Ne yapacaklar? IMF'nin kapısına gidecekler. Arka kapıdan IMF ile görüşüyorlar" dediği belirlendi.

Arka kapıdan CHP ve İYİ Parti çıktı

AK Parti Hükümeti'ni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Arka kapıdan IMF ile görüşüyorlar" diye suçlayan Kılıçdaroğlu'nun asıl söz konusu arka kapıdan CHP ve kendisinin çıkması manidar karşılandı.

IMF kötüyse neden görüştünüz?

Öte yandan IMF ile yapılan gizli toplantının deşifre olmasının ardından vatandaşlar, "IMF kötüyse neden görüştünüz, IMF kötü değilse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden suçladınız?" yorumları yaparak ikiyüzlülüğü yüzlerine çarptı.