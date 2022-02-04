Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu böyle yalanladı

İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, balıkçıda yemek yerken görüntülendi. İmamoğlu’nun yanında o esnada İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott da bulunuyordu.

"Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin"

Büyük tepkilere neden olan o görüşmeye ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dozerin başında mı duracaktı diyerek?" İmamoğlu'nun görüşmesine destek çıktı.

Ardından da İBB başkanını yalanlayan bir açıklamada bulundu. İmamoğlu, yemekten CHP Genel Başkanı'nın haberinin olup olmadığına ilişkin soruya "Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını söylemişti.

"Haberim vardı"

TV100 canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, tam aksini söyledi. "Ekrem Bey’in büyükelçi ile yemeğe katıldığından haberim vardı. Ekrem Bey önemli kararlar alırken doğal olarak genel başkanına bilgi verir" ifadelerini kullandı.

İki isim arasında soğuk savaş

İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları ortaya atılmıştı. CHP Gençlik Kolları da Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel odasında kaldığı görüntüleri ifşa etmişti. Peş peşe yaşanan bu gelişmeler CHP'de İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında rekabet olduğuna yönelik yorumlara yol açmıştı.