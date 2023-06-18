Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgası büyüyor! O mesajı gören şok oldu

CHP milletvekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Deniz Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’u ‘beğendiği’ tweet’ler üzerinden eleştirdi.

28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP’de başlayan tartışmalar çeşitli formüllerin konuşulmasıyla devam ediyor. Parti yönetim kadrosu ‘değişirken’, Kılıçdaroğlu danışmanlarını görevden aldı.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partide sadece kurulların değişmesinin yeterli olmayacağını belirterek Kılıçdaroğlu’yla üç kere görüşmüştü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’se genel başkanlık için hazır olduğunu belirtmişti.

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İmamoğlu, kongre yolundaki CHP’de en önemli genel başkan adaylarından görülüyor. Partide bir an önce geniş kapsamlı değişim talep eden İmamoğlu, bayram öncesi bu yönde bir hareket beklediğini söylemişti.

Kuşoğlu, Özel ve İmamoğlu’nu ‘uyarmıştı’

Dün, BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu ve Özel’i ‘uyarmıştı’: ”Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem bey büyükşehir belediye başkanıyken, genel başkana karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler. Yani her ikisi de Kemal beyin koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyorlar? Adaylarsa, aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı, girerler, yarışırlar. Herkes görevine müdrik. Ama eğer değişim istiyorsak, sorumluluk da almalıyız, bu sorumluluk aday olmayı gerektiriyorsa bundan da kaçmamalı.”

Kuşoğlu ayrıca, İmamoğlu’nun ‘rahatlıkla’ genel başkan olamayacağını, siyasi yasak talep edilen davalardan dolayı ‘sıkıntısı’ olduğunu dile getirmişti.

Kuşoğlu’nun bu sözleri üzerine kamuoyunda tartışma çıkmış, bazı isimler Kuşoğlu’nu eleştirmişti. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da, Kuşoğlu’nu eleştiren bazı tweet’leri beğenmişti.

Danışmanlar arasında ‘Kuşoğlu’ tartışması

CHP milletvekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Deniz Demir, Murat Ongun’a tepki gösterdi. Demir, Ongun’a “Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP genel başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum” dedi.