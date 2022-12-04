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Siyaset Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesine ilişkin bomba değerlendirme! "Meydana çıktı iki gereksiz..."
Siyaset

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesine ilişkin bomba değerlendirme! "Meydana çıktı iki gereksiz..."

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi" şeklinde yorumlanan Twitter mesajını değerlendirdi. Özalan, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesine ilişkin, "Meydana çıktı iki gereksiz, ikisi de birbirinden beceriksiz." yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 19:38:00 - 2022-12-04 19:47:15
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesine ilişkin bomba değerlendirme! "Meydana çıktı iki gereksiz..."

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ''İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması''nda konuştuı.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun söylediği Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olan "Halkın sesi Hakkın sesidir." şeklinde tweet mesajı paylaştı.

İmamoğlu'nun mesajı kamuyounda, "Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi" şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi daha iyi anlatılamazdı!

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık çekişmesini değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter hesabından mesaj paylaşımda bulundu.

İkiliye tokat gibi sözlerle yüklenen Özalan, şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu, bu imayla Kemal Kılıçdaroğlu'na savaş açtı. Biri, belediye başkanına sözünü geçiremeyip Orta Doğu'ya barış getirmekten söz ediyor. Öbürü, İstanbul'u yönetemeyip ülkeyi yönetmekten söz ediyor.

Meydana çıktı iki gereksiz, ikisi de birbirinden beceriksiz.

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