  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alman Polisi, Türk derneğinde dehşet saçtı! Büyük tepki çekti

Bunların tutuklanması için daha ne kadar delile ihtiyaç var? HDP milletvekillerinden TSK'ya "kimyasal silah" iftirası

Konuşmasında kendisini yerden yere vurmuştu! Davutoğlu Erbakan'ı böyle tebrik etti

Depremden de uslanmıyorlar! Sapkınlıkta diretiyorlar....

HDP Taksim'de "Kimyasal silah" provokasyonuna soyundu

Şehit Uzman Çavuş Halil Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı! Yürekleri yakan ayrıntı

Demirtaş'tan PKK'nın bombalamak istediği köprü için 'gözlerimizi yaşartan' istek! Can'cık'ın bu algısı elinde patlar

Trabzonspor sahasında üstünlüğü koruyamadı

Kongreye katılan Bülent Arınç ile ilgili bomba iddia!

Miço şimdi hapı yuttu! Kabinedeki bakanları casus yazılımla izlediği ortaya çıktı
Medya Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Doğruysa, ortalık çok fena karışır
Medya

Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Doğruysa, ortalık çok fena karışır

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisinin, tıpkı ABD gezisi gibi tam bir muammaya dönüştüğüne dikkat çeken Mehmet Barlas, "Cumhurbaşkanlığı için icazet arayan Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de görüşme yaptığı kişilerin gerçek fon yöneticileri mi yoksa tefeciler mı olduğu da ayrı bir tartışma konusu oldu" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 10:34:00 -
Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Doğruysa, ortalık çok fena karışır

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisinin, tıpkı ABD gezisi gibi tam bir muammaya dönüştüğüne dikkat çeken Mehmet Barlas, "Cumhurbaşkanlığı için icazet arayan Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de görüşme yaptığı kişilerin gerçek fon yöneticileri mi yoksa tefeciler mı olduğu da ayrı bir tartışma konusu oldu" ifadelerini kullandı. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD seyahatinde olduğu gibi İngiltere seyahatinde de gerçek ötesi hayallerin peşinde koştu. Aynı masada oturduğu insanların kredibilitesini 15 milyar dolar olarak hesaplayıp bunu Türkiye'ye getirebileceğini iddia etti. Bu paranın Türkiye'ye nasıl geleceği konusunda detaylı bir bilgi vermedi. Gazeteciler bu soruyu sorsaydı eminim bir cevabı da yoktur. Ne de olsa bu kadar algılar üzerinde konuştuğumuz bir dönemde gerçeklerin bir anlamı yok.

Cumhurbaşkanlığı için icazet arayan Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de görüşme yaptığı kişilerin gerçek fon yöneticileri mi yoksa tefeciler mı olduğu da ayrı bir tartışma konusu oldu.

Peki Kılıçdaroğlu kimlerle görüştü? Bunu bilemiyoruz. Çünkü toplantıların tamamı basına kapalı yapıldı. Görüşme programında yeralan isimler hakkında kimseye bilgi verilmedi. Sadece iptal olan bazı görüşmeler hakkında bilgi sahibi olabildik. Bir de FETÖ ve PKK ile kolkola giren Amberin Zaman isimli gazeteci ile Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafı yansıdı sosyal medyaya...

Anlayacağınız Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisi, ABD gezisi gibi tam bir muammaya dönüştü.

Kılıçdaroğlu'nun para aramaya gittiği İngiltere'de pahalılık ve parasızlık yüzünden sokak ayaklanmaları had safhaya ulaşmış durumda. Tüm meslek grupları sırayla greve hazırlanıyor. Halk, 15 günlük Başbakan'larını istifaya davet etti. 300 bin hemşirenin grevi ise sağlık sistemini kilitleyeceği belirtiliyor.

Aslında Kılıçdaroğlu bir partinin lideri olmasa veya Cumhurbaşkanlığı adaylığına heveslenmese bu tür hayaller hoş görülebilir. Ekonomik yeteneğini bize yılar önce SSK bu kurumunu borç batağına sürükleyerek kanıtlayan Kılıçdaroğlu şimdi de gözüne Türkiye'yi kestirmiş durumda.

Oysa Kılıçdaroğlu biraz gerçekçi ve samimi olsa, Türkiye'nin son 20 yıldaki yatırımlarını çapını anlasa, Türkiye'ye yapılan yurtdışı yatırımların boyutlarını bilse, yabancı fonların Türkiye'ye ilgisi hakkında biraz bilgi sahibi olsa, Londra'daki tefecilerle vakit kaybetmezdi."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23