Kılıçdaroğlu ile buluşmuşlardı! HDP'nin destekleyeceği aday belli oldu
HDP'nin öncülüğünde kurulan Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayı destekleyecekleri belli oldu. İttifak, kararını yarın düzenlenecek basın toplantısında duyuracak.
Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik takınacakları tavra ilişkin son kararını verdi. İttifak, yarın Ankara'da saat 11.30'da kararlarını kamuoyuna duyuracak.
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararını verdi.
Yarın duyuracaklar
Gazete Duvar'ın haberine göre; aday çıkarıp çıkarmama kararını uzun süredir görüşen ittifak, yarın (22 Mart) saat 11.30'da Ankara'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tutumunu açıklayacak.
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