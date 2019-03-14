Kılıçdaroğlu ihanet bildirisine imza atan sözde akademisyenleri savundu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle ihraç edilen sözde akademisyenlere sahip çıktı.

Terör örgütlerine sahip çıkmayı parti politikası haline getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada devletin terörle mücadelesini "katliam" olarak gören ve PKK terör örgütünün eylemlerini görmezden gelen sözde akademisyenlere sahip çıktı. Teröristlerin çukur eylemleri sırasında "Barış İçin Akademisyenler Bildirisi" olarak bilenen PKK savunucusu metne imza atarak devleti katliam yapmakla suçlayan 90 sözde akademisyen KHK ile ihraç edilmişti.

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