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Siyaset Kılıçdaroğlu hukuk tanımıyor! Demokrasiyi ayaklar altına aldı
Siyaset

Kılıçdaroğlu hukuk tanımıyor! Demokrasiyi ayaklar altına aldı

Yeniakit Publisher
2023-05-13 20:55:00 -
Kılıçdaroğlu hukuk tanımıyor! Demokrasiyi ayaklar altına aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 298 Sayılı Yasanın 151.Maddesi ile 2023/124 Sayılı karar gereğince saat 18:00'dan itibaren propaganda yasaklarının başladığını duyurmasına rağmen koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu saat 19:00'da bu yasağı ayklar altına aldı.

Seçime saatler kala artık siyasi partiler ve seçimin içerisinde rol alan diğer şahıs ve kuruluşlar için propaganda yasağı geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ise 'En çılgın projem demokrasi' diye paylaştığı video ile adeta en çılgın projesini kendi ayakları altına aldı.

'En çılgın projem'

298 Sayılı Yasanın 151.Maddesi ile 2023/124 Sayılı YSK Kararı ile alınan seçim propaganda yasağının hemen akabinde paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasağı çiğnemesi tepki çekti.

Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir' diye videolu paylaşım yaparken demokrasinin gereği olan yasakları da çiğnemiş oldu. En çılgın projesini saniyesinde ayaklar altına aldı.

'Demokrasi haydutluğu'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, söz konusu duruma şu sözlerle tepki gösterdi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim yasakları başlamış olmasına rağmen koalisyon masasının adayı Kılıçdaroğlu, bugün saat 19.00'da video yayınlayacağını duyurdu.

Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur. Milletimiz bu kanun tanımaz tavra karşı gereken cevabı verecektir.

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