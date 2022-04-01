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Gündem Kılıçdaroğlu helalleşme derken adamları İslam ile alay ediyor! 'Rakı sofrasında Ramazan karşılıyoruz'
Gündem

Kılıçdaroğlu helalleşme derken adamları İslam ile alay ediyor! 'Rakı sofrasında Ramazan karşılıyoruz'

CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, rakı sofrasındaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 14:31:00 -

CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladı. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Avcu büyük tepki çekti.

Ramazan ayına bir gün kala sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, tepkilere neden oldu.

Mübarek ramazan ayını 'rakı sofrası kurarak' karşıladığını söyleyen Avcu, çektiği videoda "Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani..." dedi.

Skandal videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manda yoğurdu tarifi ile ilgili de konuşan Avcu, "Tayyip gibi manda yoğurdu söylemedin mi ayıp olur yani" ifadelerini kullandı.

Videonun sonunda "Sakallıyım ama kendimi de çekeyim" diyen Avcu, kamerayı kendisine çevirdi.

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Yorumlar

gozluk

Burada İslam'la alay yoktur. Onların din anlayışı böyle. İçki, zina kumar gibi insanın nefsinin çektiği her şey yapmaktır. "Heva ve hevesini kendisine ilah edineni görmedin mi?" 25/43

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