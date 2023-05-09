Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğinden memnunum demişti... Karayılan HDP'ye oy istedi!

Millet ittifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin verdiği destekten memnun olduğunu açıklamıştı. PKK yöneticilerinden Murat Karayılan Urfa, Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari’deki seçmenlerden 14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti’yi desteklemelerini istedi.

“AK Parti’nin aday gösterdiği kişiler Urfa halkının sorunlarını, Kürt halkının, Arap halkının sorunlarını çözemez” sözleri sarf eden Karayılan, “HDP geleneğinden seçilenler var; on yıl vekillik yapanlar var. Hiç bunlardan zengin olan var mı? Siz onları tanıyorsunuz; zengin değiller. Niye? Çünkü onlar hizmet etmek için meclise gidiyor” şeklinde konuştu. HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar’ın Urfa’da liste başı olduğunu belirten Karayılan, “Bu da anlamlı bir şey” diyerek Yeşil Sol Parti adaylarına destek çağrısı yaptı.

Siirt, Van ve Hakkari’deki seçmene de seslenen Karayılan, Yeşil Sol Parti adaylarının desteklenmesini istedi.