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Siyaset Kılıçdaroğlu HDP'li dostlarını sinirlendirdi! Ümit Özdağ ile anlaşmasından sonra Yeşil Sol Parti'den zehir zemberek açıklama
Siyaset

Kılıçdaroğlu HDP'li dostlarını sinirlendirdi! Ümit Özdağ ile anlaşmasından sonra Yeşil Sol Parti'den zehir zemberek açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-24 20:04:00 - 2023-05-24 20:28:49
Kılıçdaroğlu HDP'li dostlarını sinirlendirdi! Ümit Özdağ ile anlaşmasından sonra Yeşil Sol Parti'den zehir zemberek açıklama

28 Mayıs seçimine sayılı günler kala "Milliyetçilik" maskesi takan Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile anlaştı. Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteği sonrası HDP/Yeşil Sol Parti tarafından sert bir açıklama yapıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol metninde terör iltisaklı belediyelere kayyım atamalarının süreceği notu düşüldü.

HDP/Yeşil Sol Parti, ittifak ortağı Kılıçdaroğlu'na yönelik sert bir mesaj yayımladı.

HDP/Yeşil Sol Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir." denildi.

'Seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın yapacağız'

"Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız." mesajının yer aldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.
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2- Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır’ın değil İstanbul’un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur.

3- Demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak ve bu konuda ilkesiz duruşlara taviz vermemek hepimizin görevidir. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz.

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