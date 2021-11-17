Kılıçdaroğlu, hain Can Dündar’ı umutlandırdı!

YENİ AKİT / ANKARA

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 27 yıl 6 ay hapsi istenen firari Can Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” mesajı ile umutlandı. Hapse girmemek için Almanya’ya kaçan ve eline geçen ilk fırsatta ülkeye dönmeyi planlayan Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile Kılıçdaroğlu’nun çağrısının sözde Türkiye’nin iç barışına katkı sağlayacağını vurguladı. Dündar yaptığı paylaşımda, “#Kılıçdaroğlu’nun Saray’ın nefret dilinin karşısına koyduğu helalleşme yolculuğunun, sadece kendisine ve partisine değil, Türkiye’nin iç barışına da katkı sunması mümkün. Yeter ki, özellikle partisinden gelecek saldırılar karşısında sözünün arkasında dursun” ifadelerini kullandı.