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Siyaset Kılıçdaroğlu güldürdü: Adana'da arazi yok, olsaydı bedava elektrik verirdik
Siyaset

Kılıçdaroğlu güldürdü: Adana'da arazi yok, olsaydı bedava elektrik verirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık araziye güneş enerjisi yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, Adana'da bu kadar büyüklükte bir arazi olmadığını, tahsis edilirse bedava elektrik vereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 11:39:00 -
Kılıçdaroğlu güldürdü: Adana'da arazi yok, olsaydı bedava elektrik verirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve OSB Başkanları ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

"Seçim" vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir sanayicinin umutsuzluğa kapılmasına yer yok. Zaten önümüzdeki süreç içinde bir şekliyle seçim olacak. Türkiye gerçekten yeni bir hamleyi siyasette başlayarak hayata geçirecek" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da verdiği bedava elektrik sözünün nasıl gerçekleşeceği sorusunu şöyle yanıtladı:

"Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verdikleri takdirde, 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık araziye güneş enerjisi yapacağız. Çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık arazi yok. Öyle bir arazi tahsis edilirse burada da veririz."

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