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Kılıçdaroğlu-Gül görüşmesinin detayları belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

14 Aralık 2018 Cuma 12:44
Kılıçdaroğlu-Gül görüşmesinin detayları belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kasım ayının ortasında 3,5 saatlik görüşme yaptığının kamuoyuna duyurulmasının ardından yeni bir açıklama daha geldi. Hafta başında ziyarete ilişkin 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada "Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

"Kendisi Cumhurbaşkanı iken de yapardık" 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin Hande Fırat’ın sunduğu CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, ziyarete ilişikin "Yerel seçimlerle yakından uzaktan bir ilgisi yoktu. Sayın Gül’ün ofisinden bir açıklama yapıldı. O açıklama içerik olarak tamamen doğru" açıklamasında bulunarak "Sayın Gül’ün birikimi var. Dünyada gelişen olaylar nedir, ne değildir diye oturulup bir sohbet yapıldı. Kendisi cumhurbaşkanlığı makamında otururken de zaman zaman davet eder benzer görüşmeleri yapardık zaten" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:44
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Abdullah Gül

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