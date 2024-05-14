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Siyaset Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İşte çok konuşulan 'İmamoğlu' detayı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İşte çok konuşulan 'İmamoğlu' detayı!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 09:18:00 -
Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İşte çok konuşulan 'İmamoğlu' detayı!

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu Hürriyet yazarı Hande Fırat’a açıklamalarda bulundu.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu Hürriyet yazarı Hande Fırat’a açıklamalarda bulundu.

Kuşoğlu, Hande Fırat’ın CHP içindeki cepheler olduğuna ilişkin çıkışına şöyle yanıt verdi:

“Genel Başkan Özgür Özel’dir. Bize gelince, Carpe Diem (anı yaşa) hali yaşıyoruz. Kemal Bey bürokraside, siyasette, devlette uzun yıllar çalıştı. Aktif siyaset olmasa da siyaset yapma sorumluluğu var. Bunun için CHP’nin başına geçmek zorunda değil. Kemal Bey akil adam.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne zaman görüşmek isterse, görüşüyor. Yeni parti için siyasette, toplumda bir boşluk lazım. Öyle bir boşluk yok. Yani bir siyasi parti kurmaz.

“Kemal Bey ancak mevcut yönetim başarılı olmazsa ve kendisine ihtiyaç olursa aday olur”

CHP’nin aleyhine hiçbir çalışması olmadı, Alevi oyları CHP’ye gitmedi iddiası doğru değil. Kemal Bey ancak mevcut yönetim başarılı olmazsa ve kendisine ihtiyaç olursa aday olur.
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“Kemal Bey Ekrem İmamoğlu’na kırgın”

Kemal Bey Ekrem İmamoğlu’na kurultay sırasında yaşanan gelişmeler nedeniyle kırgın ama yine de desteğini esirgemez. Mansur Yavaş’a kırgın değil. Mansur Bey kendisini seçimden sonra ziyaret etti.”

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