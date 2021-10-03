Kılıçdaroğlu FETÖ'cü hainlerin umudu oldu... Skandal sözler

CHP, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin adından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edilenlere yönelik çalışmalarına hız verdi.

CHP'den söz üstüne söz

KHK'lılarla yaptığı toplantılarda ihraç edilen FETÖ'cülere yeniden yargılama sözü veren CHP'den neredeyse her gün KHK'yla atılanlara söz veriliyor.

Bolu'da yapılan CHP TBMM Grubu 27'nci Dönem 4'üncü Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında bir haftada KHK'lıları görevlerine iade edeceklerini söyledi.

"Hiç kimse merak etmesin"

Kılıçdaroğlu, "KHK ile görevlerine son verilenler hiç kimse merak etmesin. Yargı kararları yoksa 1 hafta içinde tamamını görevlere iade edeceğiz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz" diye konuştu.