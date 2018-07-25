Ağaç İstanbul
0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu fena terleyecek! Muharrem'in yeni planı belli oldu

Muharrem İnce'ye yakın isimler olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplandığını açıklarken, İnce'nin de 'Değişim Manifestosu' hazırlığı yaptığı açıklandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:56
Kılıçdaroğlu fena terleyecek! Muharrem'in yeni planı belli oldu

CHP’de olağanüstü kurultay için imza tartışmaları sürürken, konuya ilişkin şu ana kadar sessiz kalan Muharrem İnce’nin imza veren delegelerle birlikte bir koordinasyon oluşturduğu ve bir “Değişim Manifestosu” hazırlığında olduğu öğrenildi.

Kurultay için imza toplayan Muharrem İnce 'ye yakın isim CHP PM Üyesi Gaye Usluer'in paylaşımına göre; Muharrem İnce , kurultay isteyen delegelerle sık sık görüşüp, fikir alışverişinde bulunuyor.

"DEĞİŞİM MANİFESTOSU"

İddiaya göre değişimin nasıl olacağı konusunda bir koordinasyonun kurulması konusunda İnce ve delegeler arasında bir mutabakat sağlandı. Oluşan koordinasyonda değişim isteyenlerin taleplerinin yer alacağı ve nasıl bir değişimin oluşması gerektiği konusunda bir “Değişim Manifestosu” hazırlanacak.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:56
  1. CHP Genel Başkanı
  2. Muharrem İnce
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den tepki çeken karar: Ödeme yapmayacağız
    1. BM'den tepki çeken karar: Ödeme..
    2. İçişleri Bakanlığı personel alımı..
    3. Kenan Sofuoğlu'ndan sürpriz ziyaret
    4. TBMM'de bedelli askerlik görüşmeleri..
    5. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    6. Bu nasıl insanlık? 6 aylık bebeği...
    7. Ayşe Ergezen kimdir? Nereli? Daha önce..
    8. İçişleri Bakanlığı personel alımı..
    9. Büyük provokasyon! Yerlere boya döküp..
    10. 'Dört Büyükler'in toplam borcu dudak..
    11. Burası İstanbul'un kalbi! Araçlar..
    12. Genelkurmay Başkanı Güler Malatya'da
    13. İstanbul'da son durum! '10 dakika..
    14. Suudi Arabistan'a şok! Petrol gemisi..
    15. Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı!
    16. Eylemciler sokağa indi: İsrail'den..
    17. Özil ailesinden Erdoğan'ın sözlerine..
    18. Avrupa'da dev transfer resmen..
    19. Tekirdağ'da hareketli anlar!..
    20. İçişleri Bakanlığı 2018 personel alımı..
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama