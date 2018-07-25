Kılıçdaroğlu fena terleyecek! Muharrem'in yeni planı belli oldu

CHP’de olağanüstü kurultay için imza tartışmaları sürürken, konuya ilişkin şu ana kadar sessiz kalan Muharrem İnce’nin imza veren delegelerle birlikte bir koordinasyon oluşturduğu ve bir “Değişim Manifestosu” hazırlığında olduğu öğrenildi.

Kurultay için imza toplayan Muharrem İnce 'ye yakın isim CHP PM Üyesi Gaye Usluer'in paylaşımına göre; Muharrem İnce , kurultay isteyen delegelerle sık sık görüşüp, fikir alışverişinde bulunuyor.

"DEĞİŞİM MANİFESTOSU"

İddiaya göre değişimin nasıl olacağı konusunda bir koordinasyonun kurulması konusunda İnce ve delegeler arasında bir mutabakat sağlandı. Oluşan koordinasyonda değişim isteyenlerin taleplerinin yer alacağı ve nasıl bir değişimin oluşması gerektiği konusunda bir “Değişim Manifestosu” hazırlanacak.