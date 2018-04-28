Kılıçdaroğlu fena güldürdü: Mütedeyyinlere sesleniyorum...

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı CHP İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, verilen vergilerin tefeciye gittiğini savunarak, "Mütedeyyinlere sesleniyorum. AK Parti'ye oy veren günaha ortak olur." dedi.

"DAHA SONRA KAPSAMLI ÜZERİNDE DURACAĞIM"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Genelkurmay Başkanı ile Saray Sözcüsü’nün ziyaret anlamlıdır. Şimdi konuşmayacağım, daha sonra kapsamlı üzerinde duracağım. Bir kişi kendi tek adam düzenini güçlendirmek için buna şiddetle karşı çıkacağım. 28 Şubat diye bağırıp ondan daha ağır bir vesayeti topluma giydirmeye çalışanlara karşı çıkacağım.

16 yılın sonunda geldiğimiz nokta Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin tefecilere teslim olmasıdır. Ekonomiyi bunlar değil fiilen tefeciler yönetiyor.

Mütedeyyinlere sesleniyorum. AK Parti'ye oy veren günaha ortak olur.”

