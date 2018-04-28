Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu fena güldürdü: Mütedeyyinlere sesleniyorum...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mütedeyyinlere sesleniyorum, AK Parti'ye oy vermek günahtır" dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:37
Kılıçdaroğlu fena güldürdü: Mütedeyyinlere sesleniyorum...

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı CHP İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, verilen vergilerin tefeciye gittiğini savunarak, "Mütedeyyinlere sesleniyorum. AK Parti'ye oy veren günaha ortak olur." dedi.

"DAHA SONRA KAPSAMLI ÜZERİNDE DURACAĞIM"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: 

Genelkurmay Başkanı ile Saray Sözcüsü’nün ziyaret anlamlıdır. Şimdi konuşmayacağım, daha sonra kapsamlı üzerinde duracağım. Bir kişi kendi tek adam düzenini güçlendirmek için buna şiddetle karşı çıkacağım. 28 Şubat diye bağırıp ondan daha ağır bir vesayeti topluma giydirmeye çalışanlara karşı çıkacağım.

16 yılın sonunda geldiğimiz nokta Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin tefecilere teslim olmasıdır. Ekonomiyi bunlar değil fiilen tefeciler yönetiyor.

Mütedeyyinlere sesleniyorum. AK Parti'ye oy veren günaha ortak olur.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:37
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini olacak
    1. ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini..
    2. Abdullah Gül açıkladı: Aday olmayacağım
    3. Abdullah Gül 'ben yokum' dedikten..
    4. General Mobile ‘AndroId European Hero’..
    5. Afganistan'da bombalı saldırı!
    6. Somali'de intihar bombacısı, 3 askeri..
    7. Husiler Suudi Arabistan'a füze attı!
    8. Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği..
    9. Erdoğan: CHP demek tezek demektir!
    10. Kemal Kılıçdaroğlu: İl başkanları boş..
    11. Göztepe Başkanı Demba Ba hakkında..
    12. 'Barışma' cinayetine 10 yıl 6 ay hapis..
    13. Türkiye’de üretip dünyaya satıyor
    14. Mosturoğlu: Hakem Beşiktaşlıları..
    15. Fenerbahçe Derneği'nin borcu açıklandı
    16. Trump'tan Dünya Kupası tehdidi!
    17. İşte siyasi partilerin 'aday adaylığı'..
    18. Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!
    19. Fenerbahçe'de tarihi kare (VİDEO)
    20. Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu..
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum