Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında dün Hatay'da düzenlenen mitinge katıldı.

Kılıçdaroğlu, mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Hatay'a 6 tane baraj yaptık. 3 tane daha yapacağız." sözleri nedeniyle eleştirdi.

"Pes vallahi''

Kılıçdaaroğlu konuşmasında, "Biliyorsunuz, Saray’dan bir zat gelmiş burada açıklama yapmış. Efendim Hatay’a 6 baraj yapmış 3 tane daha yapacağız… Sordum Başkan'a, '6 tane baraj gerçekten yapıldı mı?' 'Baraj yok ki' dedi. Adamın Türkiye'den haberi yok. Pes vallahi. Yahu bir danışmanı da mı yok?" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın barajları

Ancak ilginç olan Hatay'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi gerçekten 6 tane baraj yapılmış olması. Hatay'da şu anda, Samandağ Çökek Barajı, Büyük Karaçay Barajı, Reyhanlı Barajı, Yarseli Barajı, İskenderun Pirinççik Barajı ve Kırıkhan Barajı mevcut.