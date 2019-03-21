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Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hatay'a 6 baraj yaptık. 3 tane daha yapacağız' sözlerini eleştirerek Hatay'da baraj olmadığını iddia etti. Yapılan araştırmanın ardından Kılıçdaroğlu'nun yalanı ortaya çıktı.

21 Mart 2019 Perşembe 09:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında dün Hatay'da düzenlenen mitinge katıldı.

 Kılıçdaroğlu, mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Hatay'a 6 tane baraj yaptık. 3 tane daha yapacağız." sözleri nedeniyle eleştirdi.

"Pes vallahi'' 

Kılıçdaaroğlu konuşmasında, "Biliyorsunuz, Saray’dan bir zat gelmiş burada açıklama yapmış. Efendim Hatay’a 6 baraj yapmış 3 tane daha yapacağız… Sordum Başkan'a, '6 tane baraj gerçekten yapıldı mı?' 'Baraj yok ki' dedi. Adamın Türkiye'den haberi yok. Pes vallahi. Yahu bir danışmanı da mı yok?" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın barajları

Ancak ilginç olan Hatay'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi gerçekten 6 tane baraj yapılmış olması. Hatay'da şu anda, Samandağ Çökek Barajı, Büyük Karaçay Barajı, Reyhanlı Barajı, Yarseli Barajı, İskenderun Pirinççik Barajı ve Kırıkhan Barajı mevcut.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:40
  1. AK PARTİ
  2. chp
  3. baraj
  4. Erdoğan
  5. Hatay
  6. Kılıçdaroğlu
  7. GÜNCEL Haberleri

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  • ZAHİRZAHİR14 dk önce
    ANTALYA ADLI YORUMCU SENİNDE KEMAL FARKIN YOK
  • sensen21 dk önce
    futbol maçlarındaki baraj zannetmiştir garibim.
  • İsmailİsmail37 dk önce
    İnsan bukadar dangalak olamaz haa insan olamaz ancak söz konusu Ke.MALL. olunca diyecek bişey yok tabii kendisi neyin nerde olduğunu adı gibi biliyor ancak O ve yandaş basın grubu güzel algı yapıyortabikide yandaşlarıda başka haber sitelerini okumadığı için olay gerçeğe dönmüş oluyor sözüm ona çocukluğumuzdan beri tek kanallı dönemde Duayen gazeteci diye bay Uğur Dündar millete kendini Duayen diye yutturduğu gibi böyle lafları algıları yapınca yandaşlarıda Hatay da gerçekten Baraj yok sanıyor nediyeyim inşallah ahirette AZABLARI (DUAYENNN)OLACAK ALLAH herşeye kâdirdir.
  • Ax111Ax11140 dk önce
    CHP bu ülkenin beka sorunu haline geldi. Bir şekilde gereği yapılmalı. Ama kimse yanaşmıyor. Vay efendim Atatürk'ün partisiymiş. O zaman kimse kusura bakmasın iş başka demektir. O zaman açılsın arşivler meydana çıksın gerçekler. Ama öyle değil mi? Bu kadar beş para etmez bir patinin kurcusu da sorumlu o zaman.
  • HaticeHatice53 dk önce
    Bu adamin aklindan suphe ediyorum veya bile bile bu ulkenin tum sehirlerini hatta koylerine varincaya kadar takip eden gidip goren goremedigi yerleri miting yaptigi zaman helikopterlerle koylerini arazileri bilen zaten bu ulkeye yapilacak hizmetten haberi olan bir baskanin dunya lideri kendisi yeri geliyor dunyanin neresinde ne var ogrenildigi bir cagda soyledigine bakin bu kadar cahil bir adamin arkasindan gidenlere yuh ki yuh bu ulkenin baskaninin kac tane danismani var millet ogrenmiste sen mi ogrenemedin iste bu yuzden tayyip bey bu cahili artik muhatap almasin ne olur editor bunu kime bildirecekseniz bildirin biz adamin cahilliginden baskanimizla dalga gecmesinden biktik bunlari soyluyorki tayyip bey sinirlensin bagirsin cagirsiniste boyle kavgaci diktator bir baskan bu ulkeyi yonetiyor desin gercekten bu adama hukumetten kimse cevap verip muhatap almasin ya o kendini rezil etmis biraz daha etsin
  • antalyaantalya56 dk önce
    sizde haber yaparken bir araştırın bence Sayın KILIÇDAROĞLUçuvallamamış YAYLADAĞI BARAJI 1988 yılında YASERLİ BARAJI 1989 yılında hizmete girmiş o dönemde akp yapmış olması imkansız dimi
  • ŞükûhŞükûh56 dk önce
    Kemal KARABULUT,kendine rey kullanmayarak muhalefet eden aykırı bir insan,size muhalefet etmiş çok mu !
  • ihsanihsan1 sa önce
    kılıçtaroğlununj danışmanı şeytan körmüsünüz
  • NurNur1 sa önce
    İnanın bu adam kör cahil ve proje nasıl oy veriyor chpliler bırak oy vermeyi chpliyim demekten ar duyarım kimsenin aklıyla dalga geçilmez ama bu adam tc de muhalefet partisinin başı sorun burada bu adamı ülkenin başına geçmesi için oy veriyor seçmeni türkiyenin sonu olur facia olur bu adamın ülke yöneteceğini düşünmek delilik nasıl bir şey chpli olmak anlayamıyoruz ilginç gerçekten ilginç bu adamın tek kelimesine tahammül edemiyoruzbu adam alkışlamak nasıl bir düşünce yapısının temsiliincelen melibu insanlar feto cular gibi bu insanlar
  • sukrusukru1 sa önce
    Haydi gel bu adama ülkeyi teslim et.Yahu bu adama bırak ülke teslim etmeyi kümesbile teslim edilmez.

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