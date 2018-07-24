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Kılıçdaroğlu: Faiz artmazsa Erdoğan'ı tebrik edeceğim

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmediğini açıkladığı sırada, Erdoğan'a "Faizleri artırma da görelim" çıkışı yaptı.

24 Temmuz 2018 Salı 14:57
Kılıçdaroğlu: Faiz artmazsa Erdoğan'ı tebrik edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunurken faiz konusuna da değindi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını yaparken Merkez Bankası faizi sabit tuttuğunu açıklamıştı. Ancak CHP liderinden talihsiz bir açıklama geldi.

"ARTIRMAZSAN SENİ KUTLAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, "Bugün Merkez Bankası topalnacak. Ben de dikkatle izliyorum. Faizleri artıracaklar mı artırmayacaklar mı? Bastırıyorlar artır diye. O da diyor artırmayacağım. Hadi bakalım. El mi yaman bey mi yaman. Artırmazsan seni kutlayacağım. Bu kadar basit." dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:57
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