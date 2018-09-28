0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı eleştirirken dikkat çeken görüntü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abant'ta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği esnada Erdoğan'ın Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından kırmızı halıda resmi törenle karşılanması dikkat çekti.

28 Eylül 2018 Cuma 11:35
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı eleştirirken dikkat çeken görüntü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için Abant'ta kampa girdi. Burada milletvekilleriyle bir araya gelen CHP Lideri, kameralar karşısına geçti.

ERDOĞAN AYNI ANDA KIRMIZI HALIDA

Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini eleştirmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın Almanya ziyaretini eleştirdiği sırada Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kırmızı halıda resmi törenle karşıladı.
CHP Lideri ise, Başkan Erdoğan hakkında "Almanya'da ne işi var" demeyi sürdürdü.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 11:35
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. almanya
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün kadın mahrem imamı babaevinde enselendi
    1. FETÖ'nün kadın mahrem imamı babaevinde..
    2. DHKP-C'liler bu şifrelerle haberleşmiş!
    3. Başkan Erdoğan: Hedef adil dünya
    4. İstanbul'da huzurevinde yangın
    5. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı eleştirirken..
    6. MKEK'ye Azerbaycan'dan teklif geldi:..
    7. Kamuda yeni dönem! Çok çalışana daha..
    8. Her yerde aranıyordu! 4 gün sonra..
    9. Gaziler, müezzinleri dövenlerin..
    10. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
    11. IKBY’de güvenlik güçleri sandık başında
    12. Basra'da havalimanına füzeli saldırı!
    13. FETÖ’cü hakimlerin kararı yok sayılsın
    14. Netanyahu'nun açıklamalarına İran'dan..
    15. ‘Kucağa oturma’ tartışması büyüdü
    16. Hamas'tan Mahmud Abbas'a sert eleştiri
    17. Alman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi..
    18. Merkez Bankası rezervleri açıklandı
    19. İşte bu haftaki Cuma hutbesi: Camiler..
    20. Dış ticaret rakamları belli oldu
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?