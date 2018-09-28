Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı eleştirirken dikkat çeken görüntü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için Abant'ta kampa girdi. Burada milletvekilleriyle bir araya gelen CHP Lideri, kameralar karşısına geçti.

ERDOĞAN AYNI ANDA KIRMIZI HALIDA

Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini eleştirmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın Almanya ziyaretini eleştirdiği sırada Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kırmızı halıda resmi törenle karşıladı.

CHP Lideri ise, Başkan Erdoğan hakkında "Almanya'da ne işi var" demeyi sürdürdü.