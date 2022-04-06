Kılıçdaroğlu 'Erbakan hapse girsin' diye imza atmış

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Erbakan hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" sözleriyle başlayan tartışmada ortaya çıkan bir belge gündeme bomba gibi düştü. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'kayıp trilyon" davasında Necmettin Erbakan'ı hapisten kurtaran düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne koşan 110 CHP'li milletvekili arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğunu ortaya koyan dilekçeyi paylaştı. İşte Selvi'nin Karamollaoğlu'nu dut yemiş bülbüle döndürecek o yazısı:

"AK Parti ile Saadet Partisi arasında Erbakan tartışması yaşanıyor.

Tartışmayı Temel Karamollaoğlu başlattı. Karamollaoğlu 26 Mart tarihinde Ankara Masası programında gazeteci Fatih Atik’in, “Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur mu?” sorusuna “Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu” diye yanıt vermişti.

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ERBAKAN’I HAPİSTEN KURTARAN DÜZENLEME

28 Şubat sürecinde Erbakan’ı Başbakanlıktan indirip Refah Partisi’ni kapatanlar, bununla yetinmedi. Erbakan’a olan nefretleri ne kadar büyükmüş ki 80 yaşındaki eski başbakanın hapse girmesi için harekete geçtiler. Kayıp trilyon davasını açtılar.

Başbakanken devletin katrilyonlarına imza atan Erbakan’ı kendi partisinin parasını çalmakla suçladılar.

Erbakan, olağanüstü yargılama sonucunda 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erbakan’a cezaevi yolu gözükmüştü.

ERDOĞAN, ‘HAKSIZLIK’ DEDİ

O zaman başbakan olan Erdoğan “Bu bir haksızlıktır. Bu haksızlığın giderilmesi lazım” dedi.

Recai Kutan, Cemil Çiçek, Şeref Malkoç, Sadullah Ergin o günlerin canlı tanığıdır.

AK Parti, Erbakan’ın hapse girmesini önlemek için infaz yasasında değişiklik yapan bir kanun çıkardı.

İKİNCİ KEZ ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Sezer, kişiye özel düzenleme olmaz gerekçesiyle yasayı veto etti. Erdoğan arkasında durdu. Yasa değiştirilmeden tekrar çıkarılınca Anayasa gereği Sezer onaylamak zorunda kaldı. Böylece Erbakan hapse girmekten kurtuldu. Doğrudur, önce ev hapsi kolaylığı getirildi sonra sağlık raporu ile o zorunluluk da kaldırıldı.

Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in deyimiyle, “AK Parti’nin denetimli serbestlik altında siyaset yaptığı bir dönemdi. Kapatma davasının siyasi bir giyotin gibi AK Parti’nin başının etrafında dolaştığı dönemlerdi. O şartlarda ancak onlar yapılabildi.” Sonuçta Erbakan hapse girdi mi? Girmedi.

Peki bu iş burada bitti mi? Bitmedi.

CHP, ANAYASA MAHKEMESİ’NDE

Bugün Saadet Partisi’nin ittifak yaptığı CHP, Erbakan’ın hapse girmesini önleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Hem de Sezer’in veto gerekçeleriyle. CHP’li Muharrem Kılıç ve Feridun F.Baloğlu, 110 milletvekilinin imzasıyla yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NUN ERBAKAN AŞKI

Peki Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruya imza verenlerden biri kimdi? Milletvekili, bugün hangi partinin genel başkanı?

Soruları buraya bırakıp sizi bir süreliğine Erbakan’ı anma toplantısına götürmek istiyorum.

Millet İttifakı’nın kuruluş süreciyle birlikte Kılıçdaroğlu, Erbakan’ı anma toplantılarının müdavimi oldu. Mutlaka kürsüye çıkıp Erbakan’la ilgili bir konuşma yapıyor. Hem de öyle böyle değil. Değme milli görüşçünün yapamayacağı bir konuşma. Kırk yıllık Erbakancılardan daha koyu bir Erbakancılık yapıyor. 2 ay önce yapılan Erbakan’ı anma toplantısında, “Necmeddin Erbakan’ın hayatı bize nasıl bir gelecek kurmak zorunda olduğumuzu ve omuzlarımızdaki sorumluluğu göstermesi açısından da yol göstericidir” dedi.

BU İMZA KİMİN

Kılıçdaroğlu’nun Erbakan aşkı ne zaman ortaya çıktı, orasını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. O da Erbakan hapse girmesin diye çıkarılan yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunan isimlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu.

Sayın Kılıçdaroğlu, bu doğru değil diyebiliyor musunuz? Ben Erbakan’ın hapse girmesini önleyen yasanının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruya imza vermedim diyebilir misiniz?

BAŞÖRTÜSÜ İPTAL BAŞVURUSU

Başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun altında da CHP Grup Başkanvekili olarak Kılıçdaroğlu’nun imzası vardı.

Saadet Partisi, bu Kılıçdaroğlu ile ittifak yapıyor. Dahası, Kılıçdaroğlu’nun Saadet Partisi’nin de içinde yer aldığı Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olması söz konusu.

Bir yanda Erbakan’ın hapis cezasını kaldıran Erdoğan, ona karşı ise Erbakan hapse girsin diye Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Kılıçdaroğlu yarışacak.

Şimdi dönüp vicdan sahibi olduğunu bildiğim milli görüşçülere sormak istiyorum.

KİMİ TERCİH EDECEKSİNİZ?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erbakan’ı hapse girmekten kurtaran Erdoğan’ı mı destekleyeceksiniz yoksa Erbakan hapse girsin diye Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunan Kılıçdaroğlu’nu mu?

Başörtüsü yasağını kaldıran Erdoğan’ı mı tercih edeceksiniz, başörtüsü yasağının devam etmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Kılıçdaroğlu’nu mu?

Karar sizin."