Kılıçdaroğlu en çok buna şaşırdı: Nasıl oluyor anlamıyorum!

Kurultay tartışmalarıyla alt üst olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde(CHP) sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü seçimli kurultay isteyenlerin şiddetli hücumuna aldırmadan koltuk savaşı veriyor.

Kendisine savaş açan Önder Sav ve ekibine ilişkin, "Yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmeyenler benden değişim istiyor" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmalarına ilişkin olarak da, "Varsa çoğunluk toplarız kurultayı" çıkışında bulundu.

'NASIL OLUYOR DA İSTİYORLAR ANLAMIYORUM'

Önder Sav ve parti içindeki ekibi karşısında hayrete düştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Eski Genel Sekreter Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip değişim olsun diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası. Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum." dedi.

'DEĞİŞİM TALEBİ VAR ZATEN'

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Kurultay için gerekli imzaya ulaşamadıkları varsayılsa dahi, sizin için 400 delegenin kurultay talebinin bir karşılığı olmayacak mı?" sorusuna, "Değişim talebi var zaten" yanıtını verdi.

'YENİ BİR YAPILANMAYA GİDECEĞİZ'

Değişimle ilgili sözlerinin de bu taleple ilgili olduğunu belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Son dokuz yılda her yıl bir seçim oldu. Partinin iç dinamiklerine ilişkin değişim hazırlıkları hep geri plana atıldı. Şimdi önceliğimiz bu olacak. Yepyeni bir yapılanmayı hedefleyen, örgütsel bir yapılanmaya gideceğiz. Bu ciddi, köklü bir dönüşüm olacak." ifadelerini kullandı.