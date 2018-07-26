0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu en çok buna şaşırdı: Nasıl oluyor anlamıyorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakması için kendisine savaş açan Önder Sav ve ekibi karşısında hayrete düştüğünü belirterek, "Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum. Yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmeyenler benden değişim istiyor" ifadelerini kullandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:50
Kılıçdaroğlu en çok buna şaşırdı: Nasıl oluyor anlamıyorum!

Kurultay tartışmalarıyla alt üst olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde(CHP)  sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü seçimli kurultay isteyenlerin şiddetli hücumuna aldırmadan koltuk savaşı veriyor.

Kendisine savaş açan Önder Sav ve ekibine ilişkin, "Yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmeyenler benden değişim istiyor" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmalarına ilişkin olarak da, "Varsa çoğunluk toplarız kurultayı" çıkışında bulundu.

'NASIL OLUYOR DA İSTİYORLAR ANLAMIYORUM'

Önder Sav ve parti içindeki ekibi karşısında hayrete düştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Eski Genel Sekreter Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip değişim olsun diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası. Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum." dedi.

'DEĞİŞİM TALEBİ VAR ZATEN'

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Kurultay için gerekli imzaya ulaşamadıkları varsayılsa dahi, sizin için 400 delegenin kurultay talebinin bir karşılığı olmayacak mı?" sorusuna, "Değişim talebi var zaten" yanıtını verdi.

'YENİ BİR YAPILANMAYA GİDECEĞİZ'

Değişimle ilgili sözlerinin de bu taleple ilgili olduğunu belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Son dokuz yılda her yıl bir seçim oldu. Partinin iç dinamiklerine ilişkin değişim hazırlıkları hep geri plana atıldı. Şimdi önceliğimiz bu olacak. Yepyeni bir yapılanmayı hedefleyen, örgütsel bir yapılanmaya gideceğiz. Bu ciddi, köklü bir dönüşüm olacak." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 12:50
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce
  3. önder sav

YORUM YAZ

  • bbbb51 dk önce
    MAL lar anlamaz zaten
  • YAHYALIYAHYALI28 dk önce
    Yani kısaca demek istiyo ki; Köklü bi değişime girecem, yani "CHP TAPUSUNU ÜZERİME ALACAM"...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TOKİ Şanlıurfa Küçükler (Akabe) alt gelir başvuruları
  1. TOKİ Şanlıurfa Küçükler (Akabe) alt..
  2. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
  3. Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen 22..
  4. Evdeki büyük tehlike: Youtuberlar!..
  5. Sağanak nedeniyle İstanbul'da yol çöktü!
  6. Kılıçdaroğlu'na destek veren il..
  7. İki ülke arasında bayrak krizi:..
  8. Yusuf Tekin MEB Müsteşarlığı..
  9. Adana'da kan donduran olay! 2 kız..
  10. MHP'den uzman çavuşlar için hükümete..
  11. Mehmet Aslan'dan komik Akşener analizi
  12. Fenerbahçe'de Ayew'den sonra bir..
  13. Polis durdurdu! İçinden çıkanlar şoke..
  14. Galatasaray eski yıldızını transfer..
  15. Mide ağrısıyla gittiği doktorda..
  16. Yunanistan'daki yangının nedeni..
  17. Ekmeğe ne kadar zam yapıldı? Ekmeğin..
  18. Anavatan Partisi'nden 'Yeni kabine'..
  19. Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine..
  20. 267 milyon dolarlık adam: Erdoğan'ın..
Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi