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Kılıçdaroğlu, Efeler Belediyesi’ni ilk kez ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:25
Kılıçdaroğlu, Efeler Belediyesi’ni ilk kez ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü törenlerinin ardından Efeler Belediyesi’ni ziyaret etti.



Başkan Atay, belediyenin çalışmalarını ve projelerini Kılıçdaroğlu’na anlattı. Belediye binası önünde bekleyen kalabalığa teşekkür eden Başkan Atay, “Genel Başkanımız böyle anlamlı bir günde bizi ziyaret ettiniz. İlk kez ziyaret ettiniz.Efeler Halkı olarak sizlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Başkan Atay, şöyle devam etti:


“Genel Başkanım; seçimler öncesi Efeler Halkına söz vermiştim. Hayallerim var bunları gerçekleştireceğim diye. Bunları bir bir gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Arkamızda siz ve Büyükşehir Belediye Başkanım olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Sizlere çok teşekkür ederim”



“Başkanın projelerini dinledim”


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Efeler Belediyesi’nde kendisini karşılayan halka teşekkür etti, “Fatih Başkanımız yapacakları projeleri biraz önce anlattı. Kreş yapacak, matematik parkı yapacak üstelik çok büyük bir park alanında en iddialı olan parklardan bir tanesini yapıyor. Tabii en büyük desteği de bizim Topuklu Efemizden alacak, o da büyük bir keyifle dinledi zaten” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:25
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