Kılıçdaroğlu duyarsa kulağını çeker! Mansur Yavaş İP’li başkana bakın ne demiş

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu bir grup gazeteciyle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. T24'ün haberine göre Köylüoğlu, seçim kampanyası çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Köylüoğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak seçim kampanyasında yer alacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la iş birliğine yönelik soru üzerine de şöyle konuştu:

"Bizim Mansur Bey’le dostluğumuz söz konusu o ayrı, hemşehrimiz. Kazandığı belediye başkanlığı sürecinde de partimizin çok ciddi hizmetleri ve destekleri oldu. Hatta biz, ilk etapta cumhurbaşkanı adayı bile olabilir diye söylemiştik. Kendisini her yere layık görüyoruz.

Tabii birlikte çalışacağız, Ankara’da özellikle çalışacağız. Kendisi bize hayırlı olsun ziyaretine geldi. Orada da kendi ifadeleri var. ‘Ankara’da İyi Parti çok iyi gidiyor. Birinci parti olur’ dedi. Bizim hedefimiz belli. Birinci parti olmak, Ankara’da çok iyi gidiyoruz. Çok da iyi olacağız. Temayül yoklamamızla da halkın, istediği liyakatli şaibesiz donanımlı adayları belirleyeceğiz. Hem Ankara’da hem Türkiye’de ciddi bir ivme yakalayacağız."