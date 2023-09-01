Kılıçdaroğlu doğrudan seçmeni hedef aldı: Kitlenin sorgulanması gerek
Muhalefette 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan büyük hezimetin sancıları artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yenilgisini itiraf eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hızını alamayıp doğrudan seçmeni hedef aldı. Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a oy verenleri suçlayarak, "Kitleler ona oy veriyorsa o kitlenin sorgulanması gerek. Toplumsal bir sorunumuz var" dedi.
Genel seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suçu hep başka konulara ve kişilere atmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu hezimetin acısını yine vatandaştan çıkardı.
KILIÇDAROĞLU SEÇMENİ SUÇLADI
Başkan Erdoğan'a oy verenleri suçlayan Kılıçdaroğlu, toplumsal bir sorunun olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu doğrudan seçmeni hedef alarak, "Kitleler ona oy veriyorsa o kitlenin sorgulanması gerek" dedi.
"SEÇİM BİTTİ İTTİFAK BİTTİ"
Kılıçdaroğlu kaybın travmasının çok derin olduğunu ifade ederken, seçim sürecinin bitmesiyle ittifakın bittiğini duyurdu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN KAVGA AÇIKLAMASI
Kılıçdaroğlu altılı masada yaşanan tartışmalarla ilgili olarak, "Fakat öyle bir algı yaratılıyor ki sanki biz sabah akşam kavga ediyoruz" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
AKŞENER'İN MASADAN AYRILIK SÜRECİ
Kılıçdaroğlu, Akşener'in masadan ayrılma sürecinin çok hızlı ilerlediğini belirtti.
Bu hareketin Akşener'in takdirinde geliştiğini ifade eden CHP Genel Başkanı, bu konunun sorgulamasını yapmadıklarını söyledi.