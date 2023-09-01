Kılıçdaroğlu doğrudan seçmeni hedef aldı: Kitlenin sorgulanması gerek

Genel seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suçu hep başka konulara ve kişilere atmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu hezimetin acısını yine vatandaştan çıkardı.

KILIÇDAROĞLU SEÇMENİ SUÇLADI

Başkan Erdoğan'a oy verenleri suçlayan Kılıçdaroğlu, toplumsal bir sorunun olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu doğrudan seçmeni hedef alarak, "Kitleler ona oy veriyorsa o kitlenin sorgulanması gerek" dedi.

"SEÇİM BİTTİ İTTİFAK BİTTİ"

Kılıçdaroğlu kaybın travmasının çok derin olduğunu ifade ederken, seçim sürecinin bitmesiyle ittifakın bittiğini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KAVGA AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu altılı masada yaşanan tartışmalarla ilgili olarak, "Fakat öyle bir algı yaratılıyor ki sanki biz sabah akşam kavga ediyoruz" dedi.

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AKŞENER'İN MASADAN AYRILIK SÜRECİ

Kılıçdaroğlu, Akşener'in masadan ayrılma sürecinin çok hızlı ilerlediğini belirtti.

Bu hareketin Akşener'in takdirinde geliştiğini ifade eden CHP Genel Başkanı, bu konunun sorgulamasını yapmadıklarını söyledi.