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Kılıçdaroğlu: “Demokratik yollarla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Nasıl İstanbul’a çıkış yaptıysak, başkent Ankara’da, Adana’da, Mersin ve Antalya’da yaptıysak, bir sonraki seçimlerde yine bu çıkışı yapacağız.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:14
Kılıçdaroğlu: “Demokratik yollarla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Nasıl İstanbul’a çıkış yaptıysak, başkent Ankara’da, Adana’da, Mersin ve Antalya’da yaptıysak, bir sonraki seçimlerde yine bu çıkışı yapacağız. Demokratik yollarla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız” dedi.


Millet İttifakı belediye başkanlarını ziyaret etmek amacıyla 2 günlük bir program için Aydın’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurtuluş günü etkinliklerinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ı makamında ziyaret etti. Aydın’da yoğun ilgiyle karşılanan Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediyesi önünde kendisini görmek için beklenen kalabalığa hitap etti.


Aydınlılara seçimlerden önce verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini açıklayan Başkan Çerçioğlu, “Alt ve üst yapı, sosyal ve kültürel merkezler ile yeşil alanlar zaten bizim asli görevlerimiz ama sizin verdiğiniz en önemli talimat sosyal belediyecilik. Biz de diğer CHP’li belediyeler gibi, sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uyguluyoruz. Eğer Aydın’da yaşıyorsanız, hiç kimse karnı aç yatağa girmez ve soğuktan üşümez. Çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi ve CHP var. Her zaman fakir fukara ve garip gurebanın yanında oldum ve bundan sonra da olmaya davam edeceğim” dedi.


Aydın’ın düşmen işgalinden kurutuluşunun 97’nci yıldönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın efelerinin kurutuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Başkan Çeçrioğlu ve Millet İttifakı adaylarına verilen desteğe teşekkür etmek için Aydın’a geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Topuklu Efe Özlem Hanımı tekrar göreve seçtiniz. Bütün çabasını Aydın’a adamış biz kadın. Aydın’ı çağdaş uygarlıklar seviyesine getirmek için gece gündüz çalışıyor. Aydın’a bir çocuğun yatağa aç girmemesi için tüm belediye başkanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Yeni seçilen başkanlarımıza, Aydın’a gidip Özlem Çerçioğlu’nun projelerini inceleyip, örnek almalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.



“Zamanı geldiğinde açıklayacağız”


Bütün belediyelerin hesap verebilir olması gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:


“Gazetelerdeki fotoğraflara bakın. İstanbul’da binlerce araç meydanda. Bizim inancımızda israf haramdır. Sadece İstanbul’da değil, diğer illerde de vatandaşlarımızdan aldığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Yenikapı’daki binlerce araç nerede kullanılıyordu, lüks harcamalar, kime gidiyordu bu paralar? Zamanı geldiğinde bunları açıklayacağız. En önemlisi sizlere verdiğimiz sözleri tutacağız”.


Her ülkenin kendisini savunduğunu ve bunun için yatırımlar yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:


“Sakarya’daki tank palet fabrikasını Katar ordusuna sundular. Ben bunu söyleyince, yalanladılar. Sonra çıkıp resmi Gazeteyi gösterince bir şey diyemediler. Aydın’dan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. İmzaladığın ikinci kararnameyi de açıkla”.



“Biz emaneti Atatürk’ten aldık”


CHP’nin son yerel seçimlerde önemli bir çıkış yakaladığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Her şeye rağmen asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Biz en zor koşullarda bile Türkiye Cumhuriyetini en üst noktaya taşımak için ant içmiş bir partiyiz. Çünkü biz emaneti Mustafa Kemal Atatürk’ten aldık. Nasıl İstanbul’a çıkış yaptıysak, başkent Ankara’da, Adana’da, Mersin ve Antalya’da yaptıysak, bir sonraki seçimlerde yine bu çıkışı yapacağız. Demokratik yollarla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız. Sizden sadece bu süreçte düşünmenizi ve gerçekleri anlatmanızı istiyorum. Bu ülkede hep birlikte huzur içinde yaşamak için hepimizin sorumlulukları var ve biz bu sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız” şeklinde konuştu.


Başkan Çerçioğlu, konuşmasının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na efe figürlü bir tablo hediye etti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:14
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