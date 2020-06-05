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Siyaset

Kılıçdaroğlu: “Demokrasiyi, hakkı ve hukuku sonuna kadar savunacağız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin koşullarını bilen, tarihini bilen değerli bir insan.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:06:10 -
Kılıçdaroğlu: “Demokrasiyi, hakkı ve hukuku sonuna kadar savunacağız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin koşullarını bilen, tarihini bilen değerli bir insan. Haksız yere mahkum edildi. CHP olarak koşullar ne olarak olsun, demokrasiyi, hakkı ve hukuku sonuna kadar savunacağız” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Enes Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamada, “Enes Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürüldü. Haksız yere düşürüldü. Hukuka, anayasaya aykırı olarak düşürüldü. Bunu tartışıyoruz. Enes Berberoğlu ne yaptı? Saygın bir gazeteci, saygın bir siyasetçi. Türkiye’nin koşullarını bilen, tarihini bilen değerli bir insan. Haksız yere mahkum edildi. CHP olarak koşullar ne olarak olsun, demokrasiyi, hakkı ve hukuku sonuna kadar savunacağız. Bu memlekete gerçek bir mücadele gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Bu mücadelede eğer bir bedel ödenecekse o bedeli önce CHP’liler ödeyecek diye söylemiştim. Enes Berberoğlu, o bedeli ödeyenlerden birisidir” ifadelerini kullandı.

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