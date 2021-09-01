Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı olacak mısınız?” sorusuna yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikan menşeili FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın programına katıldı. Canlı yayında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Adayımızı ittifak belirleyecek"

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Cumhurbaşkanlığı adaylığına da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönemlerde yeşil ışık yakan cevaplarının aksine bu kez temkinli davrandı. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Aslında Cumhurbaşkanlığını kişiye indirgemek kadar yanlış bir şey yok. Önce kuralları, ilkeleri koymalıyız. Temiz bir adam olacak, vatandaş arasında ayrım yapmayacak, harcanan her kuruşun hesabını verecek, nefsine mukayet olacak, bütün ülkeler ile barış içinde olacak, bütçesinin hesabını verecek, mahkemelere atama yaparken hakiminin özgeçmişine bakacak, cumhurbaşkanı olacak kişi devletin kurumlarına sahip çıkacak. Millet İttifakı olarak bir adayımız olacak. Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Bir araya geleceğiz, adayımız budur diyeceğiz. Bu konu erken bir konu. Türkiye'de konuşulacaksa kriterler konuşulmalı."

Yeşil ışık yakmıştı

Cumhurbaşkanlığını onurlu bir görev olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, önceki açıklamalarında ise konuya ilişkin, "Millet İttifakı derse ki 'Siz aday olun' kabul ederim. Talep gelirse olunur." demişti.