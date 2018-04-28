Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı'yla sahaya indi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de il başkanlarıyla yapacağı toplantı önecsi Yozgat'ta bazı temaslarda bulundu.

CHP Lideri, Boğazlıyan ilçesi girişinde CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililer tarafından karşılandı.

CEZAEVİ ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimi öncesi bir siyasi parti mitinginde dağıttığı bildiri ile "kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı" gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından onanan 140 günlük cezasının infazı için hükümlü bulunduğu Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu'nda Ahmet Peker'i ziyaret etti.

BİRLİKTE GİTTİLER

CHP Lideri'ne, 24 Haziran seçimleri öncesi ismi öne çıkan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de eşlik etti.

"İLHAN KESİCİ ADAY OLSUN"

Ziyaretin ardından CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici'nin olmasını istiyoruz. Ekonomiyi ancak onun gibi bir ekonomist düzeltebilir." diye seslendi

Kılıçdaroğlu ve İlhan Kesici, cezaeviden sonra Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.