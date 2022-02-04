Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı mısınız" sorusuna cevap verdi

CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Samsun'da Atatürk heykeline yönelik saldırı gündemi değiştirmeye yönelik" dedi.

TV100'de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı mısınız" sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanının toplumu kucaklayan erdemli bir kişi olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, gücün halk için yönetilmesi gerektiğini belirtti.

İmamoğlu'nun balık restoranına gitmesi

Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı'nın büyükelçiyle görüşmesinden haberi olup olmadığı yönündeki soruya şu cevabı verdi:

"Ekrem Bey başarılı bir başkanlık performansı sergiledi. Duran tüm metro yatırımları için kaynak buldu. Belki dünyada böyle bir metropol yok, 10 ayrı yerde 10 metro inşaatını birden başlattı.

Ekrem Bey üzerine baskı kurmaya çalıştılar. Her kar yağışından sonra kentte olağanüstü bir durum vardır. Daha önceden verilmiş bir söz. Büyükelçi İstanbul'a gelmiş. Elbette haberim vardı. Ekrem Bey önemli karar verirken Genel Başkan'a bilgi verir.

Kaldı ki, Ekrem Bey gidip dozerin başında mı duracaktı? Ekrem Bey zaten iyi yönetiyor.

(Bahçeli'nin "İBB Başkanı affını istemeli" açıklaması) İmamoğlu neden affını istesin? O göreve İstanbul halkı getirdi. Anket yapsınlar.

(İmamoğlu size rağmen aday olabilecek mi?) Rağmen dersek doğru olmaz. Seçildiler, görevlerinin başındalar. 5 yıllık süreyi dolduracaklar. 5 yılın sonunda verdikleri hizmetler dolayısıyla ikinci seçimde takdir belgelerini alacaklar ve toplumun önüne çıkacaklar."

(Kabine değişikliği) Adalet Bakanı çok konuşan bir Bakan değildi. Yeri geldiğinde bazı haksızlıklara karşı bu doğru değildir derdi. Adalet Bakanlığı olarak güzel kararlar açıkladılar ve bunların hepsi de doğruydu.