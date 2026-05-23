Kılıçdaroğlu CHP’deki yozlaşmış yapıya son verecek mi? Partiyi korku ve rant düzeninden kurtarabilecek mi?

Övür'ün değerlendirmelerine göre, CHP son dönemde yaşanan krizlerle birlikte ilkelerle değil ilişkilerle, ideolojiyle değil çıkar ağlarıyla yönetilen bir yapı haline geldi.

İlkeler ve ideolojiler yerini çıkar ağlarına bıraktı

Partinin kurumsal kimliğinin adım adım aşındırıldığını belirten yazar, köklü siyasi hafızanın yerini belediye imkanları üzerinden yürütülen bir güç savaşına bıraktığını ifade etti. Yazıda, liyakat ve fikrin yerini rant, korku ve biat düzeninin aldığı; parti tabanının ise siyasi mühendislik aparatı olarak kullanılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Belediye gücü parti yönetiminin önüne geçti

Özellikle Ekrem İmamoğlu etrafında şekillenen yapının partiyi bir siyasi hareketten çıkarıp kontrol edilmesi gereken bir organizasyona dönüştürdüğüne dikkat çeken Mahmut Övür, Ankara kulislerinde fısıldanan "Bu, geleceğin cumhurbaşkanının talebidir" cümlesinin zamanla bir baskı ve mecburiyete dönüştüğünün altını çizdi. Övür'e göre, siyaset fikir üretme zemini olmaktan çıkarken, belediyeler de siyasi sadakat ağlarının merkezi haline geldi ve bu düzene itiraz edenler tasfiye edildi.

Kılıçdaroğlu'nun dönüşü örgüt hafızasının uyanışıdır

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden sahneye çıkışını sıradan bir geri dönüş olarak görmeyen Mahmut Övür, bu süreci CHP içinde uzun süredir bastırılan vicdanın ve örgüt hafızasının ayağa kalkma arayışı olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu'nun, partisinin bir çıkar koalisyonuna dönüşmesine karşı duran en önemli figür haline geldiğini belirten yazar, asıl hesaplaşmanın kişiler arasında değil, iki farklı siyasi anlayış arasında geçeceğini ifade etti.

Mahmut Övür, yazısını CHP'nin yeniden Türkiye'nin köklü bir siyasi partisi mi olacağı, yoksa belediye imkanlarıyla ayakta duran bir korku düzeninin merkezi olarak mı kalacağı sorusuyla noktaladı.