İsrail'den binlerce kişilik suikast listesi!

Gazze’de soykırım, açlık ve yıkım aralıksız devam ederken, Amerikan “Wall Street Journal” gazetesinin haberi yeni bir barbarlık planını ifşa etti. Filistinli esirleri yargılamadan idam etmeyi öngören bir yasa çıkaran siyonist terör rejiminin, binlerce Gazzeliyi suikast veya alıkoyma amacıyla listelediği ortaya çıktı. Sözde ateşkesin garantör ülkeleri ise bütün ihlallere rağmen sessizliğini koruyor.

GARANTÖRLER SESSİZ, İŞGALCİ PERVASIZ!

Gazze’de ateşkes için garantör olan ülkeler yapılan bütün ihlal ve devam eden katliamlara yönelik sessizliğini korurken, işgalci israilin Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinliyi suikast veya tutuklama amacıyla hedef listesine aldığı ortaya çıktı.

Amerikan “Wall Street Journal” gazetesinin haberine göre, işgalci İsrail güçleri, 7 Ekim 2023’te gerçekleşen “Aksa Tufanı” operasyonuna katıldıkları iddiasıyla Gazze’deki binlerce Filistinlinin isimlerinin yer aldığı suikast ve gözaltı listeleri hazırladı. Söz konusu listelerin, Gazze’ye yönelik devam eden savaşla eş zamanlı yürütülen geniş çaplı güvenlik operasyonlarının parçası olduğu, Filistinlileri takip etmek için gelişmiş gözetim teknolojileri ve yüz tanıma sistemlerinin kullanıldığı ve şimdiye kadar bu yöntemlerle yüzlerce Filistinliye yönelik suikast ve gözaltı operasyonlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Söz konusu gelişmeler, işgalci İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana sürdürdüğü geniş çaplı gözaltı kampanyasıyla aynı döneme denk geldi. Bu süreçte doktorlar, sağlık görevlileri, gazeteciler, kadınlar ve çocuklar dahil binlerce Filistinlinin alıkonulduğu belirtildi.

BAE MERKEZLİ İNŞA PROJELERİ, İŞGALİN YENİ YÜZÜ MÜ?

İşgal ordusunun Refah üzerindeki kontrolünü sürdürmeye çalıştığı bir süreçte, mülk sahibi Gazzelilerin fikirleri alınmadan bazı şirketlerin BAE finansmanıyla yürütülen yeniden inşa projelerine katılmaya hazırlandığına dair şüpheler Gazze halkının sert tepkisini çekti.

El-Arabi El-Cedid gazetesinde yayınlanan habere göre, son dönemde sık sık ortaya atılan iddialar, bazı yerel şirketlerin Refah içinde enkaz kaldırma projelerinde çalışarak konut kompleksleri ve yeni bölgeler kurulmasına zemin hazırladığını öne sürdü.

Reuters ajansı da geçtiğimiz Şubat ayında, Refah'ta binlerce Filistinli yerinden edilmiş kişiyi barındıracak konut kompleksleri inşa etmeye yönelik, bir harita ve bilgilere dayanan bir BAE planını ortaya çıkarmıştı.

El-Arabi El-Cedid'e konuşan Refah Şehit Aileleri Derneği'nden bir kaynak, söz konusu şirketi işgal kuvvetleriyle iş birliği yaptığını örtbas etmeye çalışmakla suçlayarak, Refah'ın enkazı üzerinde ve sakinlerin arazileri ile mülkleri hesabına yeni bir şehir kurulması yönünde fiili adımlar atıldığını düşündüğünü ifade etti.

Siyonist terör rejiminin Gazze’deki hedeflerinden biride, işgal askerinin kontrölü altında tutacağı büyük yerleşim alanlarıyla bölgeyi bir açık hapishaneye çevirmek.

AÇLIK VE YIKIM SÜRERKEN ŞEHİD SAYISI DA ARTIYOR

Siyonist rejim, bir yandan Gazze’ye yardım girişlerini engellemeyi sürdürürken bir yandan da kırılgan ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Han Yunus, Cibaliya, Beyt Lahiya ve Deyr el-Belah'ta sivillerin hedef alındığı saldırılarda çok sayıda Filistinli şehid oldu, onlarca kişi yaralandı.

Son günlerde Cibaliya, Bureyc ve Şatı Mülteci Kampı başta olmak üzere birçok bölgede evlerin sistematik biçimde bombalandığı kaydedilirken, Gazze Sağlık Bakanlığı Ekim 2025'teki ateşkesin bozulmasının ardından şehit sayısının 881'e, yaralı sayısının ise 2 bin 621'e yükseldiğini açıkladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de şehit olanların sayısının ise 72 bin 773'e ulaştığı bildirildi.