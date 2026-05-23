23 Mayıs 2017: Akif Emre'nin vefatı (Gazeteci, Mütefekkir)

Akif Emre, Kayseri’de şeker fabrikasında işçi olan Latif Emre’nin üç çocuğundan ikincisi olarak 2 Mart 1957’de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Kayseri’de okuyan Emre, 1975’te Kayseri Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu. 1981’de ise, o dönem adı İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi olan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. 1983’ten itibaren bir süre Mavera dergisi ve Akabe Yayınları’nın İstanbul yöneticiliğini yaptı.







Daha sonra Pakistan’da bir üniversitede master programına katılan Akif Emre, burada Rusya’nın Afganistan işgalini yakından takip etti, Burhaneddin Rabbani, Ahmed Şah Mesud ve Gülbeddin Hikmetyar gibi Afgan direnişinin sembol isimleriyle röportajlar yaptı.



Türkiye’ye dönüp askerlik görevini yaptıktan sonra Emre, 1986-1987 yıllarında Seha Neşriyat bünyesindeki İslam Dünyası Ansiklopedisi projesini yönetti, aynı yayınevinin çıkardığı İlim ve Sanat dergisinin yayın kurulunda bulundu.







1988-1991 yıllarında İngiltere’ye giderek Londra’da Tottenham College of Technology’de okutmanlık yaptı. İngiltere’de kurulan Association of Muslim Writers’ın (Müslüman Yazarlar Birliği) kurucuları arasında yer aldı.

Küre ve Klasik yayınlarının kurucuları arasında yer alarak iki yayınevini üç yıl boyunca yönetti, çok sayıda önemli eseri yayına kazandırdı.







Bosna Hersek’in kurucu lideri Aliya İzetbegoviç’in de eserlerini yayınladı. Akif Emre, 2006’dan itibaren internet haberciliğine adım attı ve 10 yıl boyunca 2016 yılına kadar Dünya Bülteni haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mayıs 2017’de Haberiyat isimli bir haber sitesi kuran Emre, 23 Mayıs 2017 sabahı Haberiyat’ın Beşiktaş’taki ofisinde kalp krizi sonucu 60 yaşında vefat etti. Naaşı 24 Mayıs 2017’de Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.