Avrupa resmen gemileri yaktı! Kriz derinleşse bile...

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji krizine rağmen Rusya'ya yönelik yaptırımlardan taviz vermeyecek.

AB Ekonomiden Sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis, Avrupa'nın yüksek enerji faturalarını düşürmek için ucuz Rus fosil yakıtlarına yönelmemesi gerektiğini vurguladı.

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını artırdığına dikkat çeken Dombrovskis, Rusya'nın bu durumdan büyük kâr elde ettiğini belirtti.

Rusya'nın rüzgârın yönünden faydalandığını ifade eden Dombrovskis, "Yaptırımları hafifletmek bir yana, daha da güçlendirmeliyiz." açıklamasını yaptı.

Dombrovskis, 2022 yılında Rusya'nın enerjiyi bir şantaj ve manipülasyon aracı olarak kullandığını savundu.

Moskova'ya bağımlılığın ekonomik olarak çok ağır bir bedeli olduğunu söyleyen AB yetkilisi, "Geri dönmenin hiçbir anlamı yok." dedi.

AB'nin net tavrına karşın, İngiltere yayımladığı bir lisansla, Türkiye ve Hindistan gibi üçüncü ülkelerde işlenmiş Rus menşeli dizel ve jet yakıtı ithalatına açık uçlu izin verdi.

Ayrıca Rusya'nın Sakhalin-2 ve Yamal LNG projelerine yönelik kısa vadeli hizmet sözleşmelerine Ocak 2027'ye kadar onay sağlandı.

Enerji krizi üye ülkeleri ekonomik olarak zorlarken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e acil bir mektup gönderdi.

Meloni, enerji krizinin bir "savunma acil durumu" gibi ele alınmasını ve artan maliyetler nedeniyle AB'nin mali kurallarını esnetmesini talep etti.

Bu talebe yanıt veren Dombrovskis, İtalya'yı desteklemek için çeşitli politika seçeneklerini değerlendirdiklerini kaydetti.

AB yasa yapıcıları 2027 yılına kadar kalan tüm Rus gazı akışını resmi olarak yasaklamayı hedefliyor.