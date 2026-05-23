İran'a yeni saldırı hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlandığı iddia edildi. ABD merkezli haber kuruluşu CBS, ABD-İran gerginliği ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlandığı iddia edildi.

Trump’ın oğlunun düğününe katılmama kararı aldığı ve hafta sonu boyunca Beyaz Saray’da kalacağı belirtilirken, bazı Amerikan askeri personeli ve istihbarat teşkilatı mensuplarının hafta sonu planlarını iptal ettikleri aktarıldı. Buna rağmen Trump’ın olası yeni saldırı dalgası konusunda kesin kararı vermediği kaydedildi.



Axios: Trump ulusal güvenlik ekibiyle görüştü"
Axios haber sitesi ise Trump’ın Cuma günü ulusal güvenlik ekibinin üst düzey üyeleriyle İran meselesini görüşmek üzere bir araya geldiğini duyurdu. Axios’a konuşan kaynaklar, müzakerelerde bir ilerleme kaydedilmediği takdirde Trump'ın yeni saldırıları ciddi olarak değerlendireceğini aktardı.

