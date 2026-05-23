SON DAKİKA
Zonguldak'ta dürüstlük abidesi simitçi! Cüzdanından altın düşüren müşterisini köşe bucak arıyor!

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Zonguldak'ta dürüstlük abidesi simitçi! Cüzdanından altın düşüren müşterisini köşe bucak arıyor!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde insanlığın ölmediğini kanıtlayan gurur verici bir olay yaşandı. İlçede faaliyet gösteren bir simitçi fırınına gelen kadın müşteri, alışveriş esnasında cüzdanından altınını düşürdü. Kadının altını düşürdüğü o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Durumu sonradan fark eden örnek esnaf, düşen altını sahibine teslim etmek için adeta seferber oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren simitçi esnafı, dükkanında alışveriş yaparken cüzdanındaki altını düşüren kişiyi arıyor. Kadının altını düşürme anı ise iş yerinin kamerasına yansıdı.

Devrek'te faaliyet gösteren bir simitçi fırınından simit aldıktan sonra ödemesini yapmak için parasını çıkartırken cüzdanındaki altını düşüren kadın ve altının düşürülme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden simit fırını sahibi Ercan Sevinç, düşürülen altını çelik kasasında saklıyor. Kadının altını düşürme anı ise iş yerine ait kameraya yansıdı.

Dükkanında meydana gelen olayı anlatan Sevinç, "Sabah saatlerinde iki kadın simit almak için iş yerime geldiler. Simitleri verdim ve müşterim parasını öderken cüzdanında bulunan altınını düşürmüş iş yerinin güvenlik kamerasından anladım. Peşlerinden gittim ama maalesef kendilerini bulamadım. Belki altının değeri çok değil ama benim için haram ben altını çelik kasama koydum ve sahibini bekliyorum, umarım gelip alırlar" diye konuştu. 

EMPATİ VİCDAN ( RUHUMUZ ) BUNU YAPMAYI GEREKTİRİR

EMPATİ VİCDAN BUNU YAPMAK İÇİN YETERLİDİR AKLI BAŞINDA BİR İNSAN BİR ŞEYİ YAPMADAN ÖNCE BUNU KENDİ VİCDANINA ( RUHUNA İÇ SESİNE ) SORMALI VE ALDIĞI ALACAĞI CEVABA GÖRE HAREKET ETMELİDİR BU SİMİTÇİ ESNAFI % 100 DOĞRU OLANI YAPMIŞTIR ÇÜNKÜ O ALTININ SAHİBİ KENDİSİ OLSAYDI VE ODA BUNU BAŞKA BİR DÜKKANDA DÜŞÜRSEYDİ BULANIN DÜKKAN SAHİBİNİN DÜŞÜRDÜĞÜ ALTININI KENDİSİNE TESLİM ETMESİNİ İSTERDİ VELHASILI KELAM SADEDE GELİRSEM KENDİNE KENDİ NEFSİNE YAPILMASINI İSTEMEYECEĞİN ŞEYİ SENDE BAŞKASINA BAŞKASININ NEFSİNE YAPMAYACAKSIN
